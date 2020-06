"¿Qué pensaban? ¿Por qué se coló el virus?": Ferreras, cara a cara con Salvador Illa Ecoteuve.es 15/06/2020 - 13:57 0 Comentarios

El ministro de Sanidad concede a La Sexta su primera entrevista en televisión

Salvador Illa ha concedido su primera entrevista en televisión desde que comenzase la crisis sanitaria del coronavirus que deja, según datos oficiales, más de 27.000 muertos en España. Después de 90 días en estado de alarma, el ministro de Sanidad ha defendido su gestión "siguiendo las recomendaciones científicas" en Al rojo vivo (La Sexta).

"¿Por qué se coló el virus?", ha preguntado Antonio García Ferreras. "Ningún país del mundo se ha escapado de esto. España es de los cinco países con más tráfico de personas", ha declarado Illa en el programa de Atresmedia.

"Un experto como Fernando Simón decía el 26 de febrero que no iba a afectar demasiado. ¿Qué le decía a usted?", se ha interesado Ferreras. "¿Qué pensaban? ¿Que iba a ser como el Sars?", ha continuado el presentador. "Que eran brotes controlables. Hasta que el 9 de marzo vimos que había una transmisión sostenida en el país".

Lea también: La reacción de Ferreras al ver el vídeo de la pillada de Irene Montero por el 8M

"¿Algún día sabremos la cifra exacta de fallecidos?", ha preguntado Ferreras, que ha recordado que el Gobierno ha sido acusado de "maquillar" las cifras. Illa ha explicado que "estamos revisando las series de fallecidos. Esta semana daremos el dato comprobado" de aquellos fallecidos con test PCR. "No se ha ocultado nada. Los datos que damos son los que nos han pasado las comunidades autónomas".

Lea también: Se mofan de Ferreras por un vídeo de La Sexta y el presentador contesta

"Esto va a ser un antes y un después en su vida. ¿Ha habido un momento donde se haya roto?", se ha interesado Ferreras en un terreno más personal. "No sabes de dónde pero sacas fuerzas. No me lo he permitido. Ha habido momentos de mucha dureza pero vas sacando fuerza y haciendo lo que crees que tienes que hacer".