Yola Berrocal y Leticia Sabater destapan su relación secreta en 'La Casa Fuerte': "Nunca imaginé que esto iba a pasar" Ecoteuve.es 15/06/2020 - 13:41 0 Comentarios

Las concursantes se reconcilian en el reality tras muchos años de enemistad

Aunque Yola Berrocal y Leticia Sabater no se mostraron muy entusiasmadas al saber que serían pareja en La Casa Fuerte (por sus viejas guerras del pasado), ambas confirmaron este domingo su reconciliación en el reality y desvelaron la relación secreta que mantienen desde hace muchos años y que hasta ahora no había visto la luz.

El programa de Telecinco ha dado a ambas la posibilidad de conocerse mejor y se han dado cuenta de todo lo que tienen en común. "Te tengo que confesar algo (...) ya empiezo a estar feliz de que seamos pareja", comenzó diciendo Sabater en un vídeo en el que aparecían juntas haciendo la cama. "Me río mucho contigo porque somos muy diferentes, porque a veces me asombro por lo que haces y dices, pero yo tengo mucha más picaresca y tú eres súper ingenua (...) por eso a veces me llama la atención tu comportamiento, pero me hace gracia", le reconoció a Yola.

Lea también: La aparatosa caída de Maite Galdeano en La Casa Fuerte: sale volando y Cristian la arrastra por el suelo

Berrocal cogió el guante de la cantante de La Salchipapa y confirmó su intención de sellar su reconciliación: "He notado un cambio abismal desde ayer. Sé que eres una persona que ha sufrido mucho y que eres una luchadora", afirmó Yola antes de que las dos reconocieran que "se han hecho putadas" en el pasado.

No obstante, la pareja se mostró dispuesta a dejarlo todo atrás: "Nunca hubiese imaginado que esto iba a pasar (...) yo lo creía imposible porque llevábamos muchos años peleadas, llevándonos muy mal", aseguró Sabater, que confesó que "cuando ella iba a un programa, yo no acudía para no coincidir con ella en ningún plató".

Leticia Sabater y Yola Berrocal desvelan su relación secreta

La cosa no quedó ahí y, tras darse un beso en los labios con el que consumar su recién estrenada amistad, Yola quiso destapar ante las cámaras la relación que le une a Leticia Sabater y que hasta ahora ninguna de las dos había contado. "Hace cuarenta y dos años nuestros padres trabajaban juntos y ahora a sus hijas las ha unido el destino", ha empezado diciendo.

"Mi padre siempre me contaba esa anécdota y me preguntaba que por qué no me llevaba bien con Leticia si su familia era muy buena y maja", reconoció antes de que Sonsoles Ónega se interesara por el empleo que compartían. "Los dos son directores ingenieros de mina", afirmó Yola. "Nunca había entendido que pasaba con Leticia, pensaba que tenía algo en contra de mí (...) pero ahora estoy muy contenta de haberla conocido", concluyó.