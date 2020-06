La aparatosa caída de Maite Galdeano en 'La casa fuerte': sale volando y Cristian la arrastra por el suelo Ecoteuve.es 15/06/2020 - 12:51 0 Comentarios

La madre de Sofía Suescun sufrió un accidente durante una de las pruebas

Maite Galdeano vivió este domingo un incidente durante una de las pruebas de La Casa Fuerte. El pasado jueves, María Jesús Ruiz y Juani Garzón y Fani y Christofer ganaron la inmunidad. Por este motivo, las otras dos parejas restantes, Ferre y Cristina y Maite y Cristian, se enfrentaron en el debate a un nuevo juego para ver cuál de ellas hacía peligrar su habitación en el reality.

En este nuevo reto, las parejas se encontraban envueltas en un edredón con uno de sus pies atados al de su compañero. Todos debían escuchar una canción y en el momento en el que la música parase, salir corriendo hacia el otro extremo de la pista y tocar una campana para luego adivinar el título del tema que estaba sonando.

La primera de ellas fue el Aserejé de las Ketchup. En el momento que dejó de sonar todos fueron corriendo hacia la campana. Sin embargo, Maite lo hizo de forma más lenta y salió volando por los aires ante el ímpetu de Cristian Suescun. El hijo de la navarra, lejos de pararse a ver cómo se encontraba, siguió corriendo arrastrando a su madre por el jardín de la casa.

Maite Galdeano se enfada con su hijo: "Eres un bestia"

En el siguiente intento, con La Gozadera, ocurrió exactamente lo mismo: Maite Galdeano no pudo seguir el ritmo de su hijo y salió disparada haciéndose mucho daño. "¿Estás loco o qué?", se quejaba Maite. "Eres un bestia", le reprochaba enfadada. "Es el instinto", se defendía el joven, que denunciaba a la organización del programa lo poco adecuada que estaba la prueba a las condiciones físicas de su madre.

"Hay que hacer pruebas equiparables a la edad, mi madre tiene sesenta años y no puede correr lo mismo que Cristina. La tengo que esperar", se quejó el exsuperviviente. "No hombre no, por ahí no voy a pasar, equiparables con la edad no, es un trabajo en equipo. No es una cuestión de edad", le ha reprendido Nuria Marín. "No te va a servir de nada ponerte así".