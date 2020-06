Oriana estalla contra Macarena en 'La casa fuerte' por un absurdo ataque de celos con Iván: "Eres ligera de cascos" Ecoteuve.es 15/06/2020 - 12:13 0 Comentarios

La venezolana se enfrentó a la novia de Rafa Mora por sentarse en las piernas del joven

Después de su decepcionante paso por Supervivientes y GH VIP, Oriana Marzoli ha entrado en La Casa Fuerte dispuesta a darlo todo y así limpiar su mala reputación en los realities de Telecinco. Sin embargo, la joven se ha convertido en protagonista después de mantener varias broncas con algunas de sus compañeras que no la dejan en buen lugar.

Tras enfrentarse a Fani después de colocar una foto de Christofer junto a la de un toro, llamándolo indirectamente cornudo por lo que ocurrió en La isla de las tentaciones, Oriana se enzarzó con Macarena Millán en una gran pelea después de que esta se sentara sobre los muslos de Iván. La venezolana, que confesó haberse liado con su compañero antes de entrar en el concurso, sufrió un brutal ataque de celos por el que increpó a la novia de Rafa Mora con varios comentarios de lo más machistas.

"Eres un puto insensible. Yo soy una persona chapada a la antigua y no me gustan esos mamoneos. Eres un mierdas y un poco hombre", le ha recriminado Marzoli al extronista, con el que ni siquiera mantiene una relación amorosa, algo que él mismo trató de recordarle.

"Es que no somos novios. Lleva toda la tarde hablándome mal, esto es de broma. Has puesto en duda hasta que Macarena se haya sentado encima de mí cuando es la novia de mi mejor amigo y has dicho que viene detrás de mí todo el tiempo. Eres una traicionera, por eso estás sola en la vida", se defendió el andaluz antes de que Oriana continuara con su embestida.

Oriana llama "mosquita muerta" a Macarena

"No dices lo que piensas porque piensas que Rafa se va a enfadar contigo, no voy a hablar contigo en todo el reality", le reprochó antes de dirigirse a la propia Macarena. "Y tú deberías tenerme un poco de respeto sabiendo que lo estoy conociendo", le soltó a la joven, que también se apresuró en defenderse. "El respeto me lo estás faltando tú a mí", replicó la novia del colaborador de Sálvame.

"El respeto te lo faltaste tú misma cuando le pusiste los cuernos", insistió Oriana en un golpe bajo por el que Macarena rompía a llorar. "No aguanto a las mosquitas muertas. Es un poco suelta de cascos la chavala. Ya le ha puesto los cuernos, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete veces... Pues una más, una menos", continuó atacando.