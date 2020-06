"Se me queda cara de gilipollas": Emma García explota contra José Antonio Avilés por su enésima mentira Ecoteuve.es 15/06/2020 - 11:23 0 Comentarios

La presentadora de 'Viva la vida' lamentó haberlo defendido en Telecinco

Telecinco sigue explotando las mentiras José Antonio Avilés, incluso las que afectan a varios programas de su propia parrilla. El exconcursante de Supervivientes 2020 se ha vuelto a colocar en el centro de la polémica después de haber contado en Viva la vida que estaba en negociaciones para sentarse en el Deluxe, algo que Jorge Javier Vázquez se vio obligado a desmentir horas más tarde.

"Nada de esto ha ocurrido y Avilés miente, como siempre", aseguró Jorge Javier Vázquez después de escuchar en directo una conversación entre el joven y la directora de su programa en la que era el primero el que le pedía una entrevista. "Te lo daré todo allí, te haré hasta la cabra. No me importa ir si está bien pagado y las condiciones se ponen (...) Yo quería llamarte desde el primer día que llegue a España", decía entusiasmado José Antonio. "Yo creo que es un caradura", sentenció el catalán enfadado.

Un día después, la polémica llegó al plató de Viva la vida, donde Emma García se mostró muy enfadada con su tertuliano por su enésima mentira ante las cámaras de Telecinco. "Mi paciencia está agotada, es mi actitud hoy. Tengo verdadero curiosidad por saber qué vas a contar después de ayer, que lo negaste todo rotundamente y ya habías hablado con ellos", empezó lamentando la presentadora.

El resto de colaboradores siguieron la línea de García y reprocharon a su compañero su comportamiento. "Cúrate y después ven aquí y trabaja, pero primero cúrate", le pidió Diego Arrabal. "La indulgencia tiene un límite y deberías pensártelo, porque podían sacar cosas peores", le espetó Matamoros.

Emma García estalla contra José Antonio Avilés

Emma García se mostró dolida con Avilés porque siempre lo defendió durante su estancia en Honduras, a pesar de que salían a la luz infinidad de hechos que dejaban su reputación en un muy mal lugar. La presentadora lamentó haber dado la cara por él "aún sospechando que a la vuelta podía cambiar de programa".

Poco después, la conductora del espacio dio entrada a Avilés para que se explicara ante las cámaras. Sus argumentos no convencieron a nadie: "Se me queda cara de gilipollas. ¿Por qué nos mientes ayer?", le recriminó muy seria García. "Es una realidad que he mentido una vez más. He negociado, pero no iba a ir a ese programa. Han sido muchas las veces que yo pedí que se le levantase el pie del acelerador", trataba de justificarse el andaluz ante las críticas.