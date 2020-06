El increíble cambio de Albert Barranco: teñido de rubio y con 15 kilos más tras 'Supervivientes' Ecoteuve.es 15/06/2020 - 10:40 0 Comentarios

El concursante de Telecinco reaparece con una espectacular transformación

Albert Barranco ha reaparecido tras su participación en Supervivientes 2020, donde se quedó a las puertas de la gran final con un quinto puesto que le supo a poco.

Después de pasar la cuarentena en España, el catalán ha vuelto a los platós de Mediaset, con cambio de look incluido. El aspecto actual de Barranco no tiene nada que ver con el que lucía en Honduras, cuando se quedó en los huesos y tenía una larga baba propia de un náufrago.

Albert Barranco se tiñe de rubio: su gran cambio de look

Albert Barranco ha reaparecido en Viva la vida con el pelo teñido de rubio platino, sin barba y con 15 kilos más. El concursante perdió 12 durante los tres meses de reality en Honduras, pero en solo diez días ha recuperado 15.

Lo que no ha cambiado es su estado sentimental, ya que Albert Barranco asegura que sigue con su novia, con quien ya lleva un año y dos meses. Por otra parte, ha explicado qué ocurrió con Gloria Camila. Inicialmente, él aseguró que había estado con ella una noche y luego lo negó. ¿Por qué ese cambio de relato?

"Cambié de opinión porque yo no soy nadie para vender a nadie y decir algo que una persona no quiere. No quiero dejar mal a nadie. Ella me pide que lo niegue y no soy nadie para no hacer lo que la chavala dice".

