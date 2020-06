Jorge Javier, contra Avilés en el 'Deluxe': "Avilés miente como siempre. Caradura" Ecoteuve.es 15:54 - 14/06/2020 0 Comentarios

Las mentiras y estafas de Avilés no dejan de salir a la luz en los distintos programas de Telecinco

Jorge Javier Vázquez y el Deluxe han destapado la penúltima mentira de José Antonio Avilés. El colaborador aseguró en Viva la vida que Sábado Deluxe le había invitado para hacerle una entrevista y que él rechazó la oferta.

"Nada de esto ha ocurrido y Avilés miente, como siempre", dijo el presentador de Sábado Deluxe antes de sacar a la luz unos audios.

Unos audios que Patricia, la directora del espacio, tenía en su poder, y en los que quedaba claro que la versión de los hechos era muy distinta a lo que había dicho el colaborador en Viva la vida apenas unas horas antes.

Avilés quiere sillón en el Deluxe

En ellos se demostraba que quien contactaba con Sábado Deluxe era José Antonio Avilés, y que se le veía muy predispuesto a ser entrevistado.

"Te lo daré todo allí, te haré hasta la cabra", dijo el colaborador, enorgulleciéndose de su don para hacer el payaso.

"No me importa ir si está bien pagado y las condiciones se ponen. Yo quería llamarte desde el primer día que llegue a España, cuando tenga los papeles, hablaré", aseguraba el ex superviviente cordobés en los audios a la directora.

La reacción de Jorge Javier

En esas conversaciones, José Antonio Avilés aseguró que cuando tuviera "todo pagado" él no tendría problemas en sentarse y añadió que, por lo bien que se había portado la directora con él, les haría el favor de ir con su madre, para hacer la entrevista aún más morbosa.

La reacción de Jorge Javier tras escuchar esos audios fue de condenar absolutamente la actitud del colaborador de Viva la vida: "Yo creo que es un caradura", aseguró el catalán.