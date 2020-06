Fani y Oriana montan una pelea bestial en 'La casa fuerte' e Iván se posiciona del lado de Fani Ecoteuve.es 14:30 - 14/06/2020 0 Comentarios

Iván González, pareja de Oriana en el concurso y que se ha liado con ella previamente, no la soporta

En la prueba semanal de La casa fuerte, Oriana Marzoli puso el nombre de Christofer debajo de la imagen de un toro, por la infidelidad de Fani en La isla de las tentaciones, que aún colea. No es la primera pelea de estas dos. Ya el primer día montaron una buena por la siguiente declaración de la extronista: "Tú eres la infiel y yo, la cornuda, como tu pareja".

Fani Carbajo y Oriana Marzoli, archienemigas, han protagonizado la primera gran polémica del reality. Y eso que Oriana ya arremetió contra Leticia Sabater y contra Yola Berrocal.

A la presentadora catalana de programas infantiles la llamó "paleta", entre otras lindezas; y arremetió también contra la edad de la ex Sex Bomb Yola Berrocal con un piropo envenenado.

Christofer debajo de un toro

Esta semana, los concursantes realizaron una prueba sobre animales y Oriana puso el nombre de Christofer debajo de la imagen de un toro, insinuándole "que es un cornudo", como explicó Jorge Javier al respecto en el Deluxe.

"Pollo bestial"

La reacción de Fani no tardó: se enfadó muchísimo hasta que explotó con una monumental trifulca con la extronista: "Ha tenido un pollo con Oriana bestial", aseguraba sobre el encontronazo Jorge Javier Vázquez, que se hizo eco de la pelea en el Deluxe.

Como ha aclarado Jorge Javier, la riña fue tan "heavy" que hasta Iván González aseguró que no podía "soportar más" a su pareja en el concurso, Oriana, que se había liado con él hace días y ha tenido que soportar ver cómo él admite estar abierto a conocer a otras.

Primera pelea, nada más entrar

No es la primera vez que Fani y Oriana protagonizan una discusión televisiva. Ya en la primera gala del reality se vio que ambas no se pueden soportar y que no se pueden ni ver.

"Ridícula, cornuda, infiel"

"Tú eres una ridícula", aseveró la pareja de Christofer. "No, yo soy Oriana, tú eres la infiel", aclaró Oriana.

"Habló la que no ha sido infiel", le reprochó en la cara Fani. "No, yo soy la cornuda como tu pareja", zanjó la que fuera la pareja de Tony Spina en ese primer tenso encuentro nada más verse en el concurso.