El mensaje de Resines en 'La Sexta Noche' a los que hacen botellón en la desescalada: "Gente idiota" Ecoteuve.es 14/06/2020 - 11:35 0 Comentarios

Contó que aún hay gente que se le acerca demasiado y hasta sin mascarilla

El popular actor y colaborador de La Resistencia Antonio Resines criticó en La Sexta Noche a los insolidarios e irresponsables que se saltan el distanciamiento social, y contó una anécdota de este tipo que le ocurrió junto a Miguel Ángel Revilla: "Hay que ser precavido, te puedes contagiar por cualquier estupidez".

"Estaba apadrinando a una cebra en el parque de Cabárceno. Había gente y se mantuvieron las distancias, pero siempre hay algún metepatas. Siempre hay alguno que se quita la mascarilla, se te acerca y le tienes que decir 'no me toques'. La gente tiene que mantener la distancia", señalaba el intérprete de Amanece que no es poco.

Lea también: "Barra libre, cementerio abierto": la advertencia de un científico del CSIC sobre las playas, en La Sexta

Tras ver las imágenes de las aglomeraciones en el litoral de Barcelona y las de los botellones que se han montado en distintos puntos del país, Resines declaró que "hay gente que es idiota" y pidió que esas personas fueran detectadas.

"Contagiarte por cualquier estupidez"

"Si alguno es asintomático, que se queden en su casa y que no molesten. Es muy complicado, te puedes contagiar por cualquier estupidez", agregó el televisivo, visiblemente cabreado por esas actitudes peligrosas que pueden ocasionar los temidos rebrotes.

Almeida, contra los botellones también

Por otro lado, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y posible nuevo fichaje de Pedrerol como tertuliano, apeló a los jóvenes que tengan responsabilidad, y afirmó que la Policía actuará contra los botellones en la capital

"Hemos tenido botellones en la ciudad de Madrid, y la Policía ha intervenido para evitarlo. Los jóvenes se han comportado de forma admirable, pero ahora tienen que seguir así. Siguen teniendo un compromiso con la sociedad, y les pido que no manchen la conducta que han tenido hasta ahora", puntualizó el edil madrileño en la entrevista, coincidiendo con la opinión de Resines.