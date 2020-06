'Deluxe', accidentado: María Patiño pierde un diente en directo por un osito de gominola 10:29 - 14/06/2020 0 Comentarios

Su dentista se enteró de lo ocurrido y se comprometió a ponérselo antes del 'Socialité' del domingo

Cuando Sálvame Deluxe volvió de publicidad, Lydia Lozano y Jorge Javier Vázquez se reían a carcajadas, sin parar, ¿Por qué? A María Patiño se le había caído un diente durante la pausa, por culpa de un osito de gominola. Eso sí, con naturalidad y profesionalidad, la colaboradora ha seguido entrevistando.

Jorge Javier se ha hecho con la pieza dental y la ha mostrado a cámara: "Este es el diente, de color marfil".

María Patiño ha relatado, con dificultad, ya que evitaba mostrar a cámara el hueco/mellado que su diente perdido había dejado, cómo sucedió el accidente:

"Lydia estaba comiendo ositos de gominola, y le he pedido (...) he cogido dos, y con el segundo se me ha caído el diente, estaban un poco duros, estarían caducados. Ha hecho ventosa", se excusaba la tertuliana.

El dentista se lo pondrá antes de Socialité

Su dentista estaba viendo el programa en directo y le dio una cita de urgencia, ya que el domingo Patiño tiene que presentar Socialité por la mañana: "Me ha dicho que el domingo a las once me pone el diente, así que para Socialité ya tendré todos mis dientes".

Recordemos que hace unas semanas, en La última cena, Patiño tuvo uno de sus sustos -ya cotidianos, porque en cada entrega nueva tiene uno- con los dientes, precisamente. Fue al baño de Nuria Marín porque la boca le sabía a ajo y creyó ver sangre por la dentadura. Al final, ahí sí fue sólo un susto, ya que era su pintalabios rojo.

A la Patiño se le ha caído un diente CHILLO pic.twitter.com/bPezO3QRoK — GOSSIP Boy ?????? (@JuanjoElCotilla) June 13, 2020

????el diente de María Patiño????????

Un osito de gomilona es el culpable ???????????? pic.twitter.com/Pk5BgWkMl9 — GIANMARQUISTA???????????? (@Maritza44145472) June 13, 2020