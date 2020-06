Íker Jiménez y Carmen Porter se despiden de 'Milenio Live' con la polémica antivacunas de Miguel Bosé Ecoteuve.es 13/06/2020 - 11:39 0 Comentarios

Aclararon, además, qué pasará con 'La estirpe de los libres' y 'Con C de Carmen'

Los presentadores de Cuarto Milenio, que se despidieron este viernes de Milenio Live, no eludieron la polémica del cantante y actor Miguel Bosé, que esta semana arremetió con teorías conspirativas contra Pedro Sánchez, Bill Gates, las vacunas o el 5G.

Y es que no es la primera vez que el cantante de Amante bandido se ha postulado del lado de la pseudociencia. Ya hace meses, y también por redes sociales, como en esta ocasión, el que fuera protagonista de Tacones Lejanos arremetió contra Pedro Sánchez y el titular de Ciencia, Pedro Duque, por promover una campaña contra pseudoterapias como la homeopatía.

Ante estas controvertidas y peligrosas declaraciones del intérprete, ningún medio se ha resistido a analizarlas o debatirlas. Tampoco Milenio Live.

Los tuits del cantante de Nena hablaban, por muy surrealista que parezca, del control de la población por parte de los gobiernos, así como de una presunta coalición Pedro Sánchez-Bill Gates mediante GAVI (que no es una farmacéutica como afirma Bosé, sino una organización que promueve la tan necesaria vacunación) en un proyecto de vacunas con microchips.

Escepticismo ante los peligrosos mensajes antivacunas

Íker Jiménez se ha mostrado en el espacio de MTMad algo escéptico ante los mensajes de Bosé, más propios de la ciencia ficción y de la desinformación: "Yo he hablado de Bill Gates, pero al indagar en el asunto, en mi opinión, lo que argumenta no tiene que ver con la realidad", decía el comunicador vasco.

Verificadores, redes y supuesta censura

Jiménez y Porter, asimismo, también han tratado el tema de la censura en redes sociales, a colación del escándalo Bosé, ya que el artista también estuvo publicando tuits sobre dicho tema, tan candente últimamente: "Las propias redes están llenas de palizas, pornografía, bestialismo y oscuridad, ¿Por qué a ti, que estás contando una historia nada edulcorada, no te dejan hablar? ¿Qué ha pasado con Facebook y sus verificadores?", se preguntaban los presentadores.

El futuro del Live, La estirpe y Con C de Carmen

Los televisivos despidieron así Milenio Live hasta la próxima temporada, haciendo un repaso a la vorágine de infoxicación e infodemia del SARS-CoV-2. Además, aseguraron que su hermano menor, La estirpe de los libres, llamado así en honor a Félix Rodríguez de la Fuente, y también en streaming, continuará emitiéndose en el periodo estival, tanto en Youtube como MTMad. Respecto al videoblog ecléctico de Carmen Porter, Con C de Carmen,dijeron que se mantendría activo también.

Ante la cancelación, tecnología para emitir

Respecto al parón del tradicional Cuarto Milenio, Jiménez hizo hincapié en que en lugar de llorar por los rincones, superaron la situación emitiendo online sus otros formatos: "Hemos emitido sin estar en nuestro medio, que es la televisión. Sin embargo, hemos recibido el eco de que estáis ahí, y además se ha incorporado gente nueva. La televisión paró por esta situación y, en vez de estar llorando por el equipo o el dinero, a los dos días estábamos haciendo La estirpe de los libres, utilizando la tecnología".

También han tenido unas palabras de agradecimiento a la que ellos denominan "su tribu milenaria", destacando la no afiliación política del programa: "Nuestro partido no es de izquierdas ni de derechas. No es conservador, socialista o liberal. Nuestro partido es el partido milenario, donde caben todo tipo de personas. Qué curiosa experiencia", puntualizó Jiménez en su editorial de despedida.