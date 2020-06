La sobrina de la Pantoja enseña por descuido un pecho en 'La última cena': su discurso, aplaudido Ecoteuve.es 10:55 - 13/06/2020 0 Comentarios

María Patiño, por su parte, cargó contra los pezones grandes tras el accidente

Anabel Pantoja ha sufrido un descuido durante La última cena preparada por Kiko Hernández y Marta López (que, por cierto, incluía un plato con guiño a Alfonso Merlos), y es que a la sobrinísima de la tonadillera más famosa de España se le ha salido un pecho en directo, viéndose el pezón. El discurso que ha soltado tras las críticas de Patiño a esta parte de su anatomía, con alegato a favor de todos los tamaños, ha sido muy aplaudido en redes.

La colaboradora del programa, al principio, afirmó que no le importaba el percance, aunque se acabó enfadando con María Patiño por decir que a ella le desagradan los pezones grandes.

Antes de enseñar las imágenes del descuido, Jorge Javier Vázquez preguntó a las comensales allí presentes que, si ellas fueran las afectadas, les importaría que se mostrara el vídeo del accidente.

Patiño, contra las campurrianas

Chelo García-Cortés y Lydia Lozano aseguraron que no les importaría, pero a María Patiño sí. Además, la conductora de Socialité fue ahí donde dijo que no le gustaban los pezones grandes.

Anabel Pantoja también dijo que le daba igual que se vieran las imágenes, por lo que el programa las emitió. Fue entonces cuando la colaboradora soltó un discurso con alegato incluido a favor de todos los tipos de pecho, que triunfó en redes sociales.

Alegato feminista

"¡A mí me gustan los pezones de todos los tamaños! Para eso están, para dar el pecho, para comerlos y lamerlos".

Aunque previamente había asegurado que no le importaba demasiado que se viera su descuido, luego se lo tomó muy a pecho: "Me parece más importante que mis compañeros lleven cinco horas cocinando. Esto es parte de mi intimidad. Me ha jugado una mala pasada", afirmó.

Lo suelta todo en el baño

Anabel Pantoja se fue al centro de operaciones del programa, que no son los fogones, sino el baño. Allí la esperaba para que pudiera desahogarse Nuria Marín.

Pantoja se mostró dolida con el comentario de Patiño: "Está dando a entender que mis pezones son como el Teide".

La Pantoja, enfadada por el pezón-gate

Además, desveló que había recibido un mensaje de su madre y que si su tía, Isabel Pantoja, estaba viendo el programa, "estará enfadada conmigo", como con el vídeo del directo de Instagram estando un poco contentilla.

La colaboradora asumió que fue un accidente, pero que quizás debería haberse puesto un imperdible en el vestido.

Patiño se defiende y Kiko dice que fue a propósito

Ya en plató, María Patiño quiso responder a Anabel. Dijo que en ningún caso su comentario era por los pezones de Anabel, que según ella "son pequeños y tienen una areola maravillosa".

Por otro lado, Kiko Matamoros insinuó que la colaboradora lo ha hecho a propósito, porque Patiño ya le había advertido de que podía pasar lo de salirse un pecho.