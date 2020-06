"Vamos a por ti": Risto Mejide contesta a la "amenaza" de Javier Negre a 'Todo es mentira' Ecoteuve.es 12/06/2020 - 19:23 0 Comentarios

El periodista le acusa de "organizar una cacería" para "asfixiar económicamente su programa"

La enemistad entre Risto Mejide y Javier Negre suma un nuevo capítulo. El periodista ha estallado contra él y su programa de Cuatro después de incluirle en la sección Sensación de mentir junto a Cake Minuesa. "Sigue organizando una cacería contra mi persona", dice.

Negre ha afirmado rotundo que es "mentira" que se haya "forrado con publicidad institucional" del Ayuntamiento de Boadilla del Monte en su programa Estado de alarma. "Nosotros no hemos recibido todavía ni un duro de esa campaña promocional que son ocho anuncios dejados a precio irrisorio", ha asegurado.

El periodista dice que organizado esa campaña en su contra "porque quiere ahuyentar a cualquier empresario privado, comunidad autónoma o consejero que quiere utilizar este canal [Estado de alarma] para reactivar la economía y el turismo en su zona".

"¿Qué problema hay que un ayuntamiento que quiera llegar a un montón de gente, y nosotros ya tenemos millones de impresiones, pueda pagar una cantidad irrisoria de 2.000 y pico euros al mes para fomentar el turismo y proyectar imágenes preciosas de su municipio?", se pregunta Negre.

"La campaña de Risto Mejide contra nosotros y la campaña de la izquierda radical amamantada por el Gobierno con esa publicidad engañosa de 'Salimos más fuertes' con 40.000 muertos, lo que quiere es asfixiar económicamente este programa y están presionando a Mediaset para que me echen, como lo han hecho con El Mundo", continúa.

Risto Mejide responde a Javier Negre: "Cada uno se retrata por sí mismo"

"Vosotros tuvisteis un efecto pernicioso a la hora de propagar ese contagio dando una lección de falta periodística brutal y tenéis que pedir perdón", añade después Negre que, incluso, utiliza un tono desafiante: "Así que Risto. Estamos aquí y vamos a por ti también desde la información y la veracidad".

"¡Es una amenaza, no me lo puedo creer!", ha espetado Marta Flich al verlo a lo que Risto se ha pronunciado así: "Cada uno se retrata por sí mismo. El que dijo que no iba a tener publicidad institucional en su canal mete anuncios de Boadilla del Monte, ¿quién miente?".