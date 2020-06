Oriana Marzoli, contra Yola Berrocal por su edad, y Jorge Javier le para los pies: "Díselo a Tutankamón" Ecoteuve.es 13:50 - 12/06/2020 0 Comentarios

Jorge Javier se ha dado cuenta de que la extronista critica a la gente que ronda los 50 porque sí

Oriana, Iván González y Yola han sido los primeros concursantes en entrar a La casa fuerte. Y, por supuesto, Oriana, como más tarde ha hecho con Leticia Sabater también, se ha metido con Yola Berrocal por la edad. Luego, ha confesado que de mayor quiere ser como la presentadora Emma García.

La exmiembro del grupo Sex Bomb llegó embutida en un mono que provocó los piropos de Jorge Javier Vázquez.

"Llegas elegantísima, es precioso el mono que llevas, no quiero meter mierda, pero Yola, ha sido verte al lado de Oriana y he pensado: 'Ahora Oriana parece que va de trapillo'", ha malmetido el presentador catalán.

"Este cuerpo no lo tiene nadie"

"Ay, ¿Cómo se te ocurre? Perdona, compara pero no ofendas, este vestido me queda estupendo. Este cuerpo no lo tiene nadie", se ha quejado la tertuliana.

"Vosotros, que tenéis sobrevalorada la juventud, llega una señora como Yola, y te deja pequeñita, pequeñita", ha insistido el filólogo.

"Te mantienes bien"... El dardo definitivo

Al conocer que la cantante tenía 49 años, Marzoli ha lanzado un dardo envenenado: "Pues te mantienes muy bien", le ha soltado.

"Yola y yo tenemos 49 años, tú piensas que eso es un elogio, pero es una p*** mierda de elogio, eso se lo dices a Tutankamón", le ha espetado Jorge Javier, molesto con la actitud de Oriana, que tampoco está tan lejos de esas edades.

"Me refiero a que hay gente que llega peor", se ha defendido ella.

"¿Tú cómo te ves con 49 años?", ha querido saber él. "Pues igual, me veo un poco como Emma García, me encanta", ha desvelado Oriana Marzoli.