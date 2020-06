"Salí corriendo a bolsazos": el día que Ana Rosa plantó cara a unos ladrones en plena calle Ecoteuve.es 12:30 - 12/06/2020 0 Comentarios

La presentadora cuenta su 'hazaña' en plena entrevista con José María Álvarez del Manzano

Ana Rosa Quintana ha entrevistado al exalcalde de Madrid José María Álvarez del Manzano, que este jueves resultó herido tras sufrir un intento de robo en plena calle. Por fortuna, el expolítico se defendió de la mujer que intentaba quitarle su reloj.

"Que de pronto, por la fuerza y por narices te quiten las cosas... eso no lo aguanto yo. Reaccioné como soy", ha dicho él a lo que ella ha aprovechado para contar que a ella le ocurrió algo parecido: "A mí me pasó una vez, le tengo que decir hace ya unos años".

"Yo iba con mi madre por el centro de Madrid y noté que me metían la mano en el bolso y salí corriendo a bolsazo limpio", apuntó la presentadora de Telecinco provocando la risa de Álvarez del Manzano.

"Luego piensas ¿y por qué has reaccionado así? Porque además ni se había llevado la cartera porque me di cuenta de que me tiraban del bolso", ha seguido relatando. "Eran las típicas Navidades con gente a tu alrededor. ¿Por qué salí corriendo a darle bolsazos? No lo piensas".

Precisamente, a raíz del intento de robo al que fuera edil de la capital, Sonsoles Ónega confesó en Ya es mediodía haber sido víctima de un timo en plena calle."¡Que me sacaron dinero y todo! Es que es muy largo, pero ya os lo contaré", dijo sin entrar en detalles.