'La casa fuerte' empieza con una fuerte pelea entre Oriana y Leticia Sabater: "Pedazo de paleta, ignorante" Ecoteuve.es 12/06/2020 - 12:07 0 Comentarios

Leticia Sabater carga contra la extronista Oriana Marzoli: "A ver si se te despierta la neurona"

La casa fuerte es más bien una caja de pandora, y ha empezado con varias polémicas alrededor de Oriana Marzoli: su rifirrafe con el presentador, Jorge Javier Vázquez, por la manifestación de Vox a la que acudió o sus insultos a Yola Berrocal por su edad. Además, la tertuliana también se ha peleado con Leticia Sabater, quien ya cargó contra ella en el vídeo de presentación del reality, llamándola "pseudo-pija".

Leticia Sabater ha sido la última concursante del equipo de los asaltantes en entrar a 'La casa fuerte'. Para sorpresa de los espectadores, no ha sido Yola con quien ha tenido el primer rifirrafe, sino con Oriana Marzoli.

Lea también: ¿Cuántos años tiene Leticia Sabater?

"Tú y yo formamos parte de la vieja escuela de la televisión, llevamos muchos años trabajando y hay cosas que me duelen. Me duele ver a una persona que lleva tantos años trabajando, entra a un programa, y una recién llegada como Oriana no la saluda", ha comentado Jorge Javier Vázquez al ver que las participantes no se saludaban.

"Te voy a decir la verdad, al principio he dudado de si era ella porque digo: 'Lleva diez minutos en el reality, no puede ser, no es ella'", ha confesado la cantante del Leti Rap.

"Cutre, lamentable, triste"

"Esta mujer está hablando de mí en el vídeo de presentación, eres un poco cutre, vienes con todo premeditado. Cero espontaneidad y cero autenticidad, qué lamentable, qué triste", ha contestado la extronista de MYHYV.

"Te voy a decir una cosa, una persona que lleva haciendo varios realities y en todos se va prácticamente al primer día: Habla ahora lo suficiente, porque como no duras ni dos días en un reality", le ha recriminado la que fuera presentadora del programa infantil Con mucha marcha.

"En Chile he estado en 3 y he ganado uno, a lo mejor tienes amnesia, o la edad te está pasando factura", ha respondido Oriana, que suele atacar a la gente por su edad, como también ha hecho con Yola Berrocal.

"A ver si consigues que esa neurona se te despierte y aguantes en un reality, Oriana González", ha vuelto a repetir Leticia Sabater, llamando a Oriana con el apellido de su progenitor, algo que desembocó en que la extronista insultara, muy enfadada, a Leticia.

"Pedazo de paleta, ignorante"

"Mi madre se llama cristina Marzoli, y mi padre, Carlos González Palacios, y como mi DNI es italiano, y en Italia no se utilizan los apellidos de la madre, aparecen los dos de mi padre, pedazo de paleta, ignorante", ha saltado Oriana.

Sabater, abierta a la bisexualidad en la casa

En su vídeo de presentación, Leticia ya cargaba contra Marzoli: "Es una pseudo-pija", declaraba la cantante de la Salchipapa.

Además, Leticia Sabater contó que ha entrado en el reality para afrontar un desamor: "Me gustan mucho los chicos pero no digo que no me pueda enamorar de una mujer". ¿Será Oriana o ya han empezado con tan mal pie que ni serán capaces de llevarse cordialmente?