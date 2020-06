"¡Esto ni Franco!": Jorge Javier Vázquez ataca con dureza a Isabel Díaz Ayuso Ecoteuve.es 12/06/2020 - 12:03 0 Comentarios

"Jamás entenderé que la Comunidad de Madrid esté gobernada por ella"

Jorge Javier Vázquez provocó un aluvión de comentarios el día que dijo que Sálvame era "un programa de rojos y maricones". Esa declaración debió de despertar el interés del programa Buenismo Bien, un espacio que presentan en la SER Quique Peinado, Manuel Burque y Henar Álvarez, que le invitaron a hablar de su programa y, sobre todo, de política.

"Lo de rojos y maricones ya es cultura popular", dijo Quique Peinado, que le preguntó si se consideraba la "voz de la izquierda en el prime time". "¿Tú sabes cuántos hombres heteros de izquierdas se han asomado a ver el programa después de decir eso? Porque ha pasado", añadió Manuel Burque.

Lea también: Jorge Javier se burla de Oriana Marzoli por apoyar a Vox



Jorge Javier Vázquez siempre ha hablado con claridad sobre su ideología de izquierdas y ha manifestado que su voto siempre (salvo con Carmena) ha sido para el PSOE. Aunque a veces ha criticado a Podemos, el presentador tuvo en esta ocasión buenas palabras para el Gobierno actual. "Fíjate lo que ha conseguido esta pandemia: que Pablo Iglesias me parezca un excelente vicepresidente". "¡Vamos ahí!", celebraron desde el estudio. "Y estoy feliz con el gobierno PSOE-Unidas Podemos. Estoy encantado de la vida", confesó.

"La derecha se piensa que el Gobierno le pertenece. La gente vota y ha decidido que quieren este Gobierno y los otros tendrán que aguantarse. ¿Pero esa sensación de que les usurpan el poder? No. Este país ha cambiado", defendió el presentador de Telecinco, que reivindicó la "legalidad" de este Ejecutivo.



Sin embargo, el presentador no entendería uno que estuviese liderado por el PP. "No se me pasa por la cabeza un país gobernado por Casado, por ejemplo. De la misma manera que jamás entenderé que la Comunidad de Madrid esté gobernada por Díaz Ayuso", explicó el presentador. "Hoy he leído que está loca por que vuelvan los toros y piensa organizar una corrida benéfica para los sanitarios el 12 de octubre... ¡Esto ni Franco! ¿Realmente para los sanitarios el premio es eso?", reflexionó.

Lea también: "Yo no soy ni rojo ni maricón": la advertencia de Peñafiel a Jorge Javier

La crítica de Ayuso fue más allá cuando recordó que su Gobierno con Ciudadanos está apoyado por Vox. "Se ríe de nosotros. Chica, estás en la Comunidad de Madrid con fascistas. Lo tienes que saber y no puedes maquillar lo que estás haciendo. Has decidido gobernar con fascistas y tienes que asumirlo".



Jorge Javier se encontró tan cómodo hablando de política en 'campo amigo' que pidió ir al estudio de la SER cuando la pandemia lo permita. "A mí solo me vetan en la SER si puedo coincidir con Francino o Ángels Berceló", ironizó el popular presentador, que todavía se acuerda de que estos dos locutores se negaron a entregarle el Ondas que le concedió Prisa hace años.