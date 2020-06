Edurne defiende a De Gea y se moja con la pregunta del sexo de Broncano: "Poco... muy a mi pesar" Ecoteuve.es 12/06/2020 - 11:42 0 Comentarios

El portero del Manchester United es blanco habitual de los chistes de 'La Resistencia'

David Broncano recibió este jueves la visita de Edurne. La cantante acudió a La Resistencia y protagonizó un momento de lo más divertido al defender de forma original a su novio, David de Gea, de los chistes habituales del programa de Movistar+ sobre sus 'cantadas' como portero de fútbol.

Hacia el final de la entrevista, la artista sorprendió al humorista regalándole un funko que le iba a hacer mucha ilusión: "Creo que te va a gustar mucho, es muy difícil de conseguir porque está agotado en todos sitios. Es un superhéroe. Sé que tú le vas a dar el valor que tiene", avanzó Edurne antes de darle uno de los juguetes caracterizados como David de Gea.

"¿Es el portero del Manchester United?", preguntó el presentador. "Me gusta a mí De Gea, ¿eh? Cuando estaba en el Atleti me gustaba", dijo con sorna Broncano. "¿Ahora ya no?", preguntó la cantante. "Fue irse de allí y se me borró de la memoria", respondió el cómico mientras ella le echaba en cara que "se le olvidaran mucho las cosas".

La cosa no quedó ahí y se vivió un momento tenso cuando Grison decidió hacer un nuevo chiste con el guardameta: "¿Viene con las gafas y el bastón?", preguntó el guitarrista ante la cara de circunstancias de la invitada. Broncano, tras un silencio previo, le reprochó a su compañero el comentario con la mirada.

Edurne se moja con la pregunta del sexo de Broncano

Antes de acabar la entrevista, Broncano quiso sacar a Edurne sus preguntas más míticas del sexo y el dinero. Eso sí, le advirtió que los tabloides británicos estaban al tanto de lo que iba a responder para llevarlo al día siguiente a sus portadas. "Ahora están viéndonos el Daily Times, el Daily Mirror...", bromeó.

"Yo el confinamiento lo pasé allí, pero como aquí he tenido que pasar una cuarentena de 15 días antes de volver a trabajar, me tuve que volver el 18 de mayo. Por tanto, haz cuentas...", empezó diciendo Edurne mientras Broncano le pedía el dato. "No me acuerdo. Bien, bastantes... No los voy contando, pero este último mes poco, muy a mi pesar", respondió la cantante.

"Ojo mañana al titular del Daily Mirror: 'De Gea espabila", vaciló el presentador. "No, no le hace falte espabilar, tranquilo que vamos bien", defendió la madrileña. "Son muy zorros. Si aquí la prensa deportiva de aquí tira del clicbait, la inglesa es la hostia", concluyó el cómico.