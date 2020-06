Pablo Motos y su monólogo más sincero: "Vamos a hablar de los asquerosos que nos caen tan mal" Ecoteuve.es 12/06/2020 - 11:17 0 Comentarios

"Puede que todos seamos un poquito deshonestos", asegura Motos ante los resultados de un experimento social

El presentador de El Hormiguero, Pablo Motos, ha evidenciado en un elocuente monólogo cómo la falta de moral y la corrupción campan a sus anchas en toda la población gracias a un estudio sociológico que dio a conocer en el programa de Antena 3.

El presentador valenciano ha razonado así ante un estudio de Dan Ariely, economista del comportamiento, que hizo un experimento sociológico sobre los engaños.

El televisivo empezaba su monólogo de forma rotunda e ironizando: "Hoy vamos a hablar de los corruptos, de los ladrones que se llevan lo que no es suyo, esos asquerosos que nos caen tan mal, ¡Porque nosotros no robaríamos nunca!", decía con sorna el conductor de El Hormiguero.

El experimento sobre la corrupción

Motos aclaró que su monólogo incluía esa crítica por un experimento social: El profesor daba un euro por cada respuesta correcta de las 20 preguntas de un examen. Cuatro era la media de respuestas correctas, pero cuando se destruía el examen antes de ser corregido por el propio profesor, la media subía hasta los siete aciertos, según los alumnos.

"Todos, deshonestos"

"Al haber poco riesgo de que te descubran, comenzamos a ser deshonestos. Eliminando todo el riesgo de ser descubierto, el dinero marca una barrera moral", explicaba Motos ante el experimento sobre la moral. Ya antes había advertido: "Nos gusta mucho pensar que nuestra conducta es intachable, pero puede que todos seamos un poquito deshonestos. No mucho, pero sí un poquito".

"Eres un poco ladronzuelo"

El humorista concluyó el análisis del estudio universitario con una especie de editorial sobre la naturaleza humana, tendente a la mentira si piensan que no se les va a descubrir: "Al final del día, cuando analizas lo que has hecho, tú necesitas estar tranquilo con tu conciencia. Eres un poco ladronzuelo, pero sólo lo suficiente para decir que 'eso lo hace todo el mundo'. Esto lo hace la mayoría, pero es verdad que si ves a alguien robando, y no le pasa nada, te animas. Bien estudiado, parece que el ser humano es capaz de engañar un poquito, sin sentir remordimientos. O sea, todos somos un poquito deshonestos", puntualizó Motos al final.