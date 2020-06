Carmen Porter, sobre superar su pérdida: "Tengo que empezar a salir de este bache" Ecoteuve.es 12/06/2020 - 10:39 0 Comentarios

"Tampoco te puedes hundir y hundir porque tienes responsabilidades"

Carmen Porter, copresentadora de Cuarto Milenio, ha desvelado en su último videoblog de Con C de Carmen que, poco a poco, va superando la marcha de su yorkshire Merlín: "Una niña de ocho años no te puede ver tampoco todo el día con esa tristeza y llorando, porque si a ella ya le afecta de por sí, pues todavía le afecta más".

Carmen Porter había dejado de colgar vídeos por la tristeza que le causaba la pérdida de su perro Merlín. Pero ya ha vuelto con una nueva entrega de su blog en la que habla de cómo tiene que superarlo. Primeramente, agradeció las muestras de afecto de sus telespectadores, que se han volcado en brindarle su apoyo a través de los comentarios en distintas redes sociales.

"El duelo hay que pasarlo"

"Ante todo, muchas gracias por todo vuestro cariño, por todos vuestros mensajes del vídeo anterior. Yo creo que es de los vídeos que más me ha costado grabar... Es un momento que se tiene que pasar, el duelo ante cualquier pérdida hay que pasarlo", declaraba la periodista madrileña.

"Tampoco te puedes hundir, hay responsabilidades"

"Y aunque todavía no se haya ido del todo, porque es muy pronto, tampoco te puedes hundir y hundir y hundir, porque también tienes una serie de responsabilidades, entre ellas, en mi caso, una niña de ocho años que no te puede ver tampoco todo el día con esa tristeza y llorando, porque si a ella ya le afecta de por sí, pues todavía le afecta más", son sus palabras textuales.

"Tengo que salir, espabilar"

Así, más animada, ha contado cómo va retomando su vida cotidiana: "He dicho 'tengo que empezar a salir de este bache' y me he ido a la pelu, porque digo 'mira, tengo que cambiar en algo, tengo que salir, tengo que espabilar, me tengo que ver un poco mejor, me tengo que dar una crema antiojeras, no puedo estar así, no puedo estar con esta cara de tristeza', aunque vaya por dentro. Como digo, hay una responsabilidad muy grande, que es mi hija, y creo que ella no me tiene que ver tampoco en una situación tan triste como estoy, poco a poco es cierto que las cosas van pasando, nunca olvidando, pero bueno, la vida sigue".

Porter prosiguió el vídeo hablando de sus anécdotas con las medidas de desconfinamiento, con bastante humor y una edición mucho más cómica y colorida que la habitual en Milenio Live, La estirpe de los libres o el propio Cuarto Milenio.