Jorge Javier se burla de Oriana Marzoli por apoyar a Vox y se acuerda de la "marquesa" Cayetana Álvarez de Toledo Ecoteuve.es 12/06/2020 - 9:39 0 Comentarios

La concursante de 'La casa fuerte' acudió a la última manifestación contra el Gobierno

Telecinco estrenó este jueves La casa fuerte, su nuevo reality presentado por Jorge Javier Vázquez. El presentador dio la bienvenida a los nuevos concursantes que competirán durante las próximas semanas, entre ellos Oriana Marzoli, que hace unas semanas fue noticia por acudir a la manifestación contra el Gobierno respaldada por Vox.

Jorge Javier Vázquez, votante socialista reconocido y muy crítico con el partido de Santiago Abascal, no tardó en sacar el tema durante el transcurso de La casa fuerte. "¿Por qué te comes las íes griegas de los verbos?", preguntó el presentador. "Normalmente dices 'vo a continuar' [en vez de 'voy a continuar']", explicó Vázquez.

"Me lo dicen últimamente y será porque estoy viendo una serie colombiana", contestó Oriana Marzoli, pero Jorge Javier lo llevó al terreno de la política. "¿Sabes por qué te pasa eso? Porque vas a las manifestaciones esas donde van a manifestarse con coches", le dijo entre risas. "Ya vamos a hablar del tema... Cada uno con sus ideales, no pasa nada", respondió Marzoli sin querer entrar demasiado en el tema. "Pues te digo una cosa, yo a esas manifestaciones no 'vo", añadió Jorge Javier.

Jorge Javier soltándole a Oriana lo de las manifestaciones ME MEO #LaCasaFuerte1 pic.twitter.com/60Rpfu84f6 — peri keating (@T5Comento) June 11, 2020

Jorge Javier mete en el reality a la "marquesa de la Casa Fuerte", Cayetana Álvarez de Toledo

Los 'tiritos' políticos no se quedaron ahí. Jorge Javier Vázquez aprovechó un momento de la gala para hacer referencia a Cayetana Álvarez de Toledo y recordar, como hizo Pablo Iglesias en el Congreso, su título nobiliario.

Lea también: Peñafiel advierte a Jorge Javier: "Yo no soy rojo ni maricón"

"Caigo en la cuenta de algo, y no estamos mintiendo. Cayetana Álvarez de Toledo es marquesa de La casa fuerte", comentó el presentador. En efecto, la portavoz del PP en el Congreso es marquesa de Casa Fuerte, un título otorgado a Juan Vázquez de Acuña y Bejarano por el rey Felipe V de España.

Oriana, sin embargo, no sabía quién era Cayetana Álvarez de Toledo. "Todavía no me he enterado quién narices es Cayetana", contestó. "¡Del Partido Popular!", le chivó Leticia Sabater. "¿Me estáis tomando el pelo?".