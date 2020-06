Kiko Hernández se pone un EPI para ir a comprar al mercado por 'La última cena' Ecoteuve.es 11/06/2020 - 19:21 0 Comentarios

Marta López se muere de la vergüenza por su compañero: "Vas vestido como Pocoyó"

La última cena ha cambiado los planes para la que se supone que será la velada que cerrará el formato culinario con los colaboradores de Sálvame. Alonso Caparrós tenía que cocinar con Marta López este viernes, pero al final será Kiko Hernández quien lo haga.

Como todos los jueves, los dos aspirantes a chefs han acudido al mercado a comprar los ingredientes del menú siguiendo siempre las medidas sanitarias para prevenir los contagios por coronavirus.

Lea también: Sonsoles Ónega, víctima de un timo en plena calle: "¡Me sacaron dinero!"

Sin embargo, Hernández se ha excedido un poco saliendo del plató con un EPI. "¿Pero tenemos que ir dando el cante con este disfrazado?", preguntaba Marta a Valldeperas mientras que Paz Padilla reía al mismo tiempo que se ofrecía para ayudar a su compañero a ponerle el EPI: "¿Y Blas?".

"¿Pero cómo va a ir con eso, que todo el mundo nos va a mirar mal? ¿Tú te crees que se puede ir a un supermercado con eso?", seguía insistiendo López ante los "nervios" de Kiko. "A mí me da vergüenza. ¡Cómo no me va a dar si vas vestido de Pocoyó, por favor!".

Precisamente, Hernández fue uno de los colaboradores del programa que más tiempo permaneció confinado en su casa durante la pandemia por miedo a enfermar de COVID-19.