Jaime González abandona el programa de Risto Mejide por acusar a Eduardo Inda de mentiroso Ecoteuve.es 11/06/2020 - 18:42 0 Comentarios

"Nuestro trabajo consiste en desmentir a los que mienten", ha contestado el presentador

Todo es mentira ponía en el disparadero a Eduardo Inda, Javier Negre y Cake Minuesa por su cuestionada deontología periodística convirtiéndolos en los protagonistas de una cómica parodia titulada Sensación de mentir que serviría como sección del programa de Risto.

Esto ha provocado que Jaime González, jefe de opinión de OK Diario, decidiera abandonar el programa en directo. "Hay una foto en esa pantalla en la que pone Sensación de mentir y en la parte superior izquierda está Eduardo Inda, el directo del medio donde trabajo".

Lea también: Risto Mejide sufre un ataque de risa al oír la teoría conspirativa de Miguel Bosé con el coronavirus

"En mi vida tengo poco principios, pero sí practico el principio de la dignidad. Yo no puedo estar sentado delante de un cartel donde aparece mi director que detrás de él, hay decenas de compañeros que son periodistas en mayúsculas", ha continuado diciendo el colaborador antes de levantarse de su silla.

"Tendría que volver ahora y mirar esos compañeros a la cara. ¿Tú crees que puedo hacerlo después de estar en un programa donde hay un cartel en el que se acusa a mi medio de mentir? No somos propagadores de bulo, hacemos un periodismo muy digno", ha proseguido González rogando a Risto que le liberara del "trance" y de la "humillación" de estar sentado en el programa. "Tú harías lo mismo: levantarte y abandonar".

Lea también: "Unos odian a los fachas y yo a los comunistas. Han matado más": el comentario de Alessandro Lequio que no ha gustado a Ana Rosa

Jaime González, a Risto: "Esto no es humor, es señalar con el dedo"

Antes de irse, Risto ha querido expresar lo siguiente: "Tengo absoluto respeto a todas las decisiones que tome un colaborador de este programa, pero no se está acusando a nadie falsamente", ha asegurado. "Hacemos un programa de humor y acusamos a los que mienten. Y ya he perdido la cuenta de las veces que tu jefe nos la ha colado. No voy a variar ni un ápice la línea editorial de este programa que consiste en desmentir a los mentirosos".

"Esto no humor, Risto. Esto es señalar con el dedo y acusar al director de mi periódico de mentir. Insisto, no sería digno si no hiciera lo que voy a hacer. Sé que lo entiendes, lo siento mucho, pero me voy", ha rematado González a lo que añadía Mejide: "Bueno pues nada, buenas tardes".