Fallece la abuela de José Antonio Avilés después de fingir su muerte hasta en tres ocasiones

El colaborador de Telecinco se muestra "arrepentido" por su actitud en el pasado

Nuevo revés para José Antonio Avilés después de concursar en Supervivientes. Después de tener que hacer frente a todas las trepas que se inventó en el pasado, el colaborador de Viva la vida afronta el fallecimiento de su abuela.

Avilés fingió su muerte en varias ocasiones para no tener que pagar o librarse de algún compromiso. "He matado a mi abuela para justificar mis impagos, tres veces", aseguró al ver cómo su mundo de fantasía se había venido abajo.

Ahora, la triste noticia es totalmente cierta. Según ha confirmado El programa de Ana Rosa, la mujer ha fallecido a los 92 años por complicaciones en una rotura de cadera.

Ya en la tarde de este jueves, Sálvame ha recogido las primeras declaraciones de José Antonio Avilés. "Se cayó estando yo en Honduras y ayer cuando iba a la revisión, se puso peor, la ingresaron y hoy por la mañana nos han dado la noticia", ha dicho muy apenado.

El exconcursante de Supervivientes ha reconocido que está arrepentido por haber utilizado a su abuela en varias ocasiones: "Sé que hay cosas que no he hecho bien, lo he mencionado sin tener que hacerlo y ahora he ocurrido".