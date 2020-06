María Teresa Campos, impactada por la muerte de Rosa María Sardá: "Recordaré siempre sus Goya, eran únicos" Ecoteuve.es 14:55 - 11/06/2020 0 Comentarios

La presentadora interviene a 'La mañana' de La 1 minutos después de trascender la noticia

María Teresa Campos ha entrado en La mañana de La 1 minutos después de conocerse la noticia de la muerte de Rosa María Sardá a los 78 años tras una larga batalla contra el cáncer. La presentadora ha reconocido que "no sabía que estaba enferma".

"No tenía ni idea de su enfermedad que en mi familia sabemos mucho y que se nos lleva, en este caso, a una de las mejores", ha reconocido, muy apenada, ante Diego Losada, el presentador que sustituye a María Casado en el matinal de TVE.

"Rosa María Sardá era única en su manera de hacer las cosas. Se la puede recordar de muchas formas porque ha hecho cosas diferentes, pero yo siempre me acordará de los Goya de Rosa María Sardá porque eran únicos y también me voy a acordar de la película Ocho apellidos catalanes", ha asegurado María Teresa haciendo alusión a la secuencia que tiene su personaje creyéndose que se había oficializado la República de Cataluña.

La Campos ha terminado su intervención mandando un "abrazo muy grande de cariño y de sentimiento" a su amigo Javier Sardá y ha piropeado, una vez más, a Rosa María: "No me quiero comparar, pero a mí siempre me ha gustado hacer cosas diferentes. En eso ella ha sido una grandísima maestra, lo ha sido en todo aquello que ha emprendido cuando ha querido".