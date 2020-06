'OT' echa el cierre con su futuro en el aire en TVE: "No hay nada decidido" Adrián Ruiz 11/06/2020 - 14:18 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES asiste a la rueda de prensa tras la gran final del programa

"OT' tiene cuerda para rato, pero no depende de mí", ha declarado Noemí Galera

"TVE decide las cosas con calma y reposo, como toda empresa", ha declarado Carlos Garrido

Operación Triunfo 2020 ha celebrado este jueves la rueda de prensa final de la edición en un encuentro con la prensa al que no ha acudido ningún responsable de Televisión Española. Todo ello, después de que el talent musical se haya despedido con su futuro en el aire tras promediar un 12,2% de share y 1.653.000 espectadores, la audiencia más baja de su historia.

Noemí Galera ha querido empezar recalcando el buen hacer de todo el equipo para poder poner fin a la edición a pesar de las complicadas circunstancias en las que se encuentra todo el país. "Creo que estamos todos cansados pero felices. Sobre todo por ellos, pero por haber podido acabar esta edición. Se nos ha puesto muy difícil", ha recalcado la directora de la Academia.

"Quiero poner en valor el esfuerzo de todo el equipo, porque parar dos meses con una pandemia mundial, y poner en pie este programa, que es un transantlántico, y llevar a cabo unas galas al nivel de las que hemos tenido, creo que hay que recalcarlo. Y que puedan salir con un single, tal y como está el panorama, es un éxito", ha continuado explicando.

Nia también ha querido tener unas primeras palabras tras convertirse en la ganadora de la edición: "Todos queríamos llegar a la final y si es posible, ganar. Claro que se te pasa por la cabeza, pero sales y ves lo mediático que son algunos compañeros y llegas a pensar que no", ha comenzado valorando antes de que Ricky Merino destacara su inseguridad. "No sé de donde viene, igual de lo perfeccionista que soy, porque nunca me quedo satisfecha del todo", ha confesado.

¿Es un fin de ciclo para OT 2020?

Durante estos últimos días en la Academia, Noemí Galera ha tenido palabras de despedida para profesores y alumnos que sonaban a un adiós definitivo. ¿Estamos ante un fin de ciclo con OT? ¿Dan los datos para conseguir la renovación del talent en Televisión Española? "Cada vez que acaba una edición, como no sé qué va a ocurrir, me despido como si fuera la última", ha valorado la directora a la pregunta de ECOTEUVE.ES.

"Durante esta edición nos ha pasado de todo, es la edición número 11, llevamos 19 años haciendo este programa y nunca sabes si vamos a volver o no, de modo que yo intento despedirme de todo. Ahora los estaba mirando a ellos y estaba mirando también el espacio, aquí han pasado cosas muy heavys que me han marcado mucho a mi y a todos y yo no sé si en el caso de que el programa vuelva será aquí o dónde, de qué manera, si volverá o no, de modo que por eso me despido tanto. Pero ojalá, ojalá podamos regresar", ha continuado.

"Desde ayer he recibido un montón de mensajes en todas las redes de que por favor volvamos, que este programa es necesario. He leído artículos en prensa apelando a la importancia de OT como programa que para la juventud defiende unos valores que creo que son muy importantes en los tiempos que corren y que es un programa blanco. Yo creo que aún tiene cuerda, que hay que cambiar cosas... por supuesto, pero eso en cada edición ves los errores que cometes y siempre intentas mejorar, no somos perfectos. Pero quiero pensar que hay OT para rato", ha valorado.

"Para mí no debería tener descanso. Me encantaría hacer este programa sin parar pero tal y como está la situación, es difícil plantearse un casting. Pero como mínimo un año deberíamos descansar, pero eso no depende de mí", ha concluido.

¿Ha dado TVE la espalda a OT tras su final?

Durante la rueda de prensa, Noemí Galera se ha pronunciado sobre la ausencia de algún representante de TVE. ¿Ha sentido falta de apoyo por parte de la cadena en un momento tal importante? ¿Es indicativo de que este es un final definitivo? "Yo estoy aquí acompañando a los concursantes, entiendo que es una situación excepcional y me hubiera gustado que estuvierais aquí y estar todos: Gestmusic, TVE... Se ha decidido que esto sea así y aquí estoy para atenderos. No sé si es indicativo de algo, espero que no", ha comentado la responsable de la Academia.

"Esto no es un final definitivo, no hay nada decidido. TVE decide las cosas con calma, con reposo. No podría ser de otra forma, como en cualquier empresa. Aquí las cosas se estudian y se les da vuelta. ¿Cómo va a estar desasistido OT? Estamos todos aquí", ha tenido que salir a aclarar Carlos Garrido, director del gabinete de Comunicación de TVE, única cara visible de la pública durante la rueda de prensa.