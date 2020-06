"El cáncer siempre gana": Rosa María Sardà dio a Évole su última (y cruda) entrevista en televisión Ecoteuve.es 11/06/2020 - 12:09 0 Comentarios

La actriz ha muerto este jueves a los 78 años, víctima de una larga enfermedad

La actriz y presentadora Rosa María Sardà ha muerto en Barcelona a los 78 años, según ha informado la Academia de Cine en su cuenta oficial de Twitter. La actriz ha fallecido después de varios años de lucha contra un cáncer del que habló de forma cruda y sincera en su última entrevista en televisión.

El pasado 25 de abril, Sardà se dejaba ver en la pequeña pantalla en un encuentro telemático con Jordi Évole en los especiales de su programa que condujo en La Sexta durante la cuarentena por el coronavirus.

"Yo no estoy en el mejor momento de mi vida porque a los 78 años no se está en el mejor momento de la vida. Y estoy enferma, más o menos. Yo tengo un cáncer, pero no saben dónde y se lo inventan", empezó diciendo la catalana al presentador después de preguntarle cómo se encontraba.

Sardà aseguró entonces que su enfermedad estaba "controlada", aunque se mostraba negativa al afirmar que no creía que al cáncer se le pudiera ganar: "El cáncer es invencible, no es una lucha, es una cuestión de que los que se ocupan de esto tengan más o menos tino al programar unas ciertas medicaciones o lo que sea, pero no se trata de un 'match' de a ver quién gana, porque el cáncer siempre gana", dijo en unas duras palabras que no convencieron a Évole. "No siempre", comentó el periodista. "Hay veces que se sale", añadió esperanzado.