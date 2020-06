El zasca a Pablo Motos desde 'OT 2020' por el acento andaluz de Roberto Leal Ecoteuve.es 11/06/2020 - 11:27 0 Comentarios

Samantha soltó una pulla al presentador de 'El Hormiguero' durante la final

OT 2020 llegó este miércoles a su gran final, poniendo punto y final a la etapa de Roberto Leal en Televisión Española. El presentador se puso al frente de la última gala del talent musical de la pública después de haber fichado por Antena 3 como nuevo conductor de Pasapalabra, concurso en el que debutó el pasado 13 de mayo.

Y poco antes coronar a Nia como ganadora de la edición, Samantha se puso en pie para intercambiar sus papeles con Roberto Leal y realizarle una pequeña entrevista sorpresa a modo de despedida. Tras unas palabras de agradecimiento, el programa emitió un vídeo en homenaje al presentador en el que se recordaban sus momentos más divertidos, bailando o cantando, a lo largo de las tres últimas ediciones.

Lea también: Nia gana 'OT 2020', la última edición de Roberto Leal ¿y de TVE?

Después de devolver la conexión a plató, Samantha le hizo entrega a un emocionadísimo Roberto de un original obsequio: una reliquia en miniatura del sofá de OT en el que realiza sus entrevistas a los concursantes. En ese momento, la alicantina le dedicó unas palabras que incluyeron un comentario que dio mucho que hablar entre los espectadores del talent.

"Te deseamos lo mejor del mundo, que tengas muchísima suerte. Te lo mereces todo, tú... ¡tu acento andaluz!... tu saber estar y tu artisteo", aseguró Samantha en lo que muchos interpretaron como una pulla a Pablo Motos después de la polémica pregunta que realizó a Leal en El Hormiguero. Antes de debutar en Pasapalabra, el presentador de Antena 3 le dijo a su compañero que si iba a "suavizar" su acento andaluz a la hora de leer las definiciones de El Rosco.

"Al final no tiene nada que ver el acento con la pronunciación o la dicción. Será un debate y a mí me encanta que surja. Yo trataré de articular más y en el momento en el que los concursantes me entiendan, que lo hacen perfectamente porque llevo 20 años trabajando en televisión, ya no hay problema. A partir de ahí a disfrutar, pero creo que la clave es ser tú mismo, porque si Antena 3 te llama es para que no seas un muñeco", respondió entonces Leal, llevándose el aplauso de la audiencia.

A Samantha solo le faltaba soltar algún zasca para consagrarse en la televisión y hoy lo ha hecho



"Nos gustas tú, tu acento andaluz y tú saber estar"



Zasca a Pablo Motos. REINA#OTGalaFinal pic.twitter.com/nXDVg4pvns — Operación Triunfo las 24h (@OT24h) June 10, 2020

Samantha a Roberto Leal: "y tu acento andaluz".



El zasca a Pablo Motos se ha escuchado hasta en China. Maravilloso. #OTGalaFinal — M ???? (@casasola_89) June 10, 2020

DILOOOOO SAMANTHA DÍSELO A PABLO MOTOS #OTGalaFinal — Maria (@mariamvx_) June 10, 2020

¿Pullita a Pablo motos? ????



Te amo Sam. #OTGalaFinal — resiliencia (n.) (@__hwanlight) June 10, 2020

Samantha soltándole la pullita a Pablo motos ????#OTGalaFinal — Irek ?????????? (Nueva cuenta) (@Freeirek) June 10, 2020