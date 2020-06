Nia gana 'OT 2020', la última edición de Roberto Leal ¿y de TVE? Ecoteuve.es 11/06/2020 - 1:45 0 Comentarios

La concursante se impone a Flavio, Eva, Anaju y Hugo en la final del programa

OT 2020 ha terminado y nadie sabe si volverá. Después de una edición con audiencias discretas y con el parón obligado por el coronavirus, el programa de La 1 acabó este miércoles con el triunfo de Nia, gran favorita de la edición.

Con el 45% de los votos, Nia se impuso a Flavio (32%) y Eva (23%). También a Anaju y Hugo, que ocuparon la cuarta y quinta posición, respectivamente. Como premio, Nia se lleva un cheque de 100.000 euros.

Nía es de Las Palmas de Gran Canaria y tiene 26 años (02/01/1994). Estudió el Ciclo Superior de Actividades Físicas y Deportivas y se presentó al casting de OT 2020 con formación en técnica vocal y música moderna. Perteneció al Coro Oficial de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. Durante 3 años fue parte del elenco del musical 'El Rey León'.

El final de Roberto Leal... ¿y de 'OT' en TVE?

El final de OT 2020 es también el final de Roberto Leal al frente del concurso y de su etapa en TVE, después de fichar por Antena 3 para presentar Pasapalabra.

Él no volverá a OT pero tampoco se sabe si OT regresará a TVE, como reconoció hace unos días Noemí Galera. El programa ha conseguido llegar a su final pero las audiencias no han despuntado y solo ha conseguido liderar una noche, con un 13%. La cadena pública nada ha dicho sobre la continuidad de un formato, producido por Gestmusic, que es historia de la televisión.

Así fue la final de 'OT 2020'

Los cinco finalistas protagonizaron el comienzo de la gala final con un medley de las canciones que interpretaron en la Gala 0 de OT 2020: Nia volvió a cantar 'I like it' de Cardi B y Bad Bunny; Hugo 'Lobos' de Leiva; Eva repitió 'Let's Twist Again' de Chubby Checker; Anaju 'Catalina' de Rosalía y Flavio 'Your Man' de Josh Turner.

Después, hicieron sus actuaciones en solitario: Nia con 'Say Something' de A Great Big World & Christina Aguilera; Hugo con 'Radioactive' de Imagine Dragons; Eva cantó 'People Help the People', de Birdy; Anaju defendió '7 rings' de Ariana Grande, y Flavio, 'Death of Bachelor' de Paninc! At The Disco.

Tras estas actuaciones, se bloquearon las líneas y Hugo y Anaju se quedaron fuera de la lucha por convertirse en ganador de OT.

Las líneas se volvieron a desbloquear para elegir al ganador final. En esta fase del programa, los 3 finalistas interpretaron sus singles, creados durante su estancia en la Academia: Nia: '8 maravillas'; Eva: 'Dumb'; y Flavio: 'Calma'.