Kiko Matamoros pierde los papeles con Anabel Pantoja en 'Sálvame': "¡Pedazo de cerda!" Ecoteuve.es 10/06/2020 - 18:51 0 Comentarios

El colaborador ha sido reprendido duramente por el director David Valldeperas

Kiko Matamoros y Anabel Pantoja han protagonizado un bochornoso momento en Sálvame Limón, la primera franja del programa de Telecinco que este martes ha presentado Kiko Hernández antes de que llegara Jorge Javier en el Naranja.

El colaborador, que estaba comentando la entrevista que ha concedido Elena Rodríguez en una revista, ha sacado a relucir a la familia Pantoja haciendo que Anabel saltara: "Eres un pink", ha dicho queriendo decir "pig", cerdo en inglés provocando el cachondeo general.

"A los pig no les voy a responder. Me parece un golpe muy feo y muy bajo", ha asegurado ella a lo que Matamoros ha gritado después: "Si lo que me estás llamando es cerdo, para cerda tú. Como sigues, eres una cerda". ´

Pero poco a poco, se ha ido caldeando el ambiente. "Te lo he dicho de broma, en un tono de humor. Si no quieres bromas, no me ataques a mí ni a mi familia. Si hablamos de delitos, vamos a callarnos porque hay que tener las espaldas muy limpias", ha seguido Anabel. "¿De qué me estás acusando?", ha preguntado él hasta el punto de perder los papeles y llamarla "pedazo de cerda".

Esto ha hecho que la sobrina de la tonadillera abandonara el plató momentáneamente diciendo "¡venga hombre, que se te consiente todo!", mientras que Valldeperas gritaba a Matamoros que rebajara su tono. "Yo no voy a aguantar insultos". "Muy bien, pero yo te digo que no es el mismo tono", insistía el director.

"Lo he dicho en tono de broma. Cada vez que hablo, Matamoros se ríe y saca cosas sucias de mi familia, cosa que yo no hago", ha dicho Anabel a lo que Kiko ha respondido que esos asuntos "están en los Juzgados". "¿Y tú lo tienes todo pagado?". "¡Está es tonta!", ha vuelto a insultar Matamoros. "Esa educación que te dieron en Harvard dónde quedó...", ha rematado ella.