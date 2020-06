Anna Simon no renueva su contrato de larga duración con Atresmedia Ecoteuve.es 10/06/2020 - 16:42 0 Comentarios

La presentadora seguirá vinculada a 'Zapeando' y presentará el programa en verano

Al no tener exclusividad con la casa, la catalana podrá compaginarlo con otros proyectos

Anna Simón cierra una etapa profesional. La presentadora ha decidido no renovar su contrato de larga duración con Atresmedia después de encadenar numerosos programas en los distintos canales del grupo durante once años.

La decisión de no seguir con la relación contractual se ha acordado de forma conjunta: "Se ha decidido de mutuo acuerdo que ya no tenga contrato de cadena porque no tiene proyectos grandes a corto plazo", informan fuentes de la cadena a ECOTEUVE.ES.

Esto no significa que Anna Simon se vaya de Zapeando, al menos en los próximos meses. De hecho, será ella la encargada de presentar el programa este verano, durante las vacaciones de Dani Mateo, según recoge Yotele.

Lo que sí que ocurre es que al no tener contrato de cadena, Anna ya no tendrá esa exclusividad, por lo que podrá compaginar proyectos de otros canales o plataformas con Zapeando, siempre y cuando esta decida continuar en septiembre. De esta forma, sería Globomedia quien la contraría directamente.

Anna Simon cuenta con un amplio curriculum en Atresmedia al presentar formatos como Otra movida o participar como concursante en Tu cara me suena o Me resbala. Incluso, fue la elegida por Antena 3 para dar las Campanadas en dos ocasiones, en 2013 y 2014.