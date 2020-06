El rapero Ayax llama "inútiles" a Eva y a Hugo de 'OT 2020' por versionar una de sus canciones: "No manchéis nuestra música" Ecoteuve.es 10/06/2020 - 14:28 0 Comentarios

El cantante carga contra los concursantes del talent musical de TVE

OT 2020 no podía despedirse sin una ¿última? polémica. A falta de pocas horas para que TVE celebre la gran final del talent musical, en la que Nia, Anaju, Flavio, Eva y Hugo se juegan la victoria, un famoso cantante ha cargado contra dos de ellos por la 'cover' que hicieron de uno de sus temas dentro de la Academia.

Se trata del rapero Ayax, que ha criticado duramente a Eva y a Hugo en sus redes sociales por versionar Reproches, una de sus canciones más famosas junto a Prok. Algunos seguidores del cantante debieron pasarle las imágenes en las que la pareja aparecía entonando sus versos y el andaluz ha reaccionado mostrando su malestar con los triunfitos.

Lea también: "No sabemos si volveremos a hacer OTalguna vez": Noemí Galera se despide de los concursantes

"No me paséis más a los dos inútiles de OT porque cada vez que me los pasáis estoy más cerca de pedir que los demanden", aseguró en un stories de Instagram. "¡No manchéis nuestra música con vuestras pasteladas! Qué asco", ha escrito en alusión a la versión su canción, que acumula ya más de 36 millones de reproducciones en Youtube.

A lo largo de las últimas horas, Ayax se ha llevado no solo el rechazo de los fans más acérrimos de Eva y Hugo, sino que de gran parte de sus seguidores. Estos no han terminado de entender que se refiera a los jóvenes en esos términos cuando no han hecho más que promocionar uno de sus temas.

Hugo y Eva cantando reproches en el directo me han hecho el día #CanalOT8J pic.twitter.com/bFlDf4V3M3 — sofia (@sofiaborjaa) June 8, 2020

WTF? me encanta ayax pero que hace? simplemente eva y hugo han cantado una canción suya en la academia como hacen con cientos de canciones, FLIPO #CanalOT9J pic.twitter.com/jpQU8r1CGf — FLAVIO GANADOR????????? (@monalisauniceja) June 9, 2020

Me gusta Hugo? No

Me gusta Eva? No mucho.

Lo de Ayax ha sido un comentario totalmente fuera de lugar? Si #CanalOT9J — Vanessa (@Vanessa54034453) June 9, 2020