La pregunta de Pablo Motos sobre el rey Juan Carlos que descolocó a Cristina Pardo

El presentador de 'El hormiguero' quiso saber sobre la inviolabilidad del monarca

La petición de la Fiscalía del Supremo para investigar si el rey Juan Carlos cobró comisiones por el contrato del AVE a La Meca centró la sección política de Cristina Pardo en El hormiguero de este martes. "El titular es tan gordo...", dejó caer Pablo Motos a su colaboradora.

"Incluso puede sonar peor si añades que lo que están investigando es si cometió blanqueo de capitales y delito fiscal", afirmó la presentadora de Liarla Pardo, que procedió a explicar el asunto: "Había una amante que ya no era tal, un policía que graba a esa amante y una investigación que se abre en Suiza".

"En España no tenía sentido que no se investigara el presunto cobro de comisiones ilegales si se está haciendo en Suiza. La Fiscalía ahora está investigando si desde 2014, cuando dejó de ser inviolable, ha cometido esos dos delitos", continuó.

"Esto me llama mucho la atención, lo de ser inviolable. ¿Esto quiere decir que puede cometer cualquier delito y no se le puede acusar?", preguntó el valenciano a lo que Pardo asintió. Sin embargo, Motos la descolocó por completo con otra pregunta: "¿Podría cometer un asesinato y no tener que rendir cuentas si es inviolable?".

Cristina Pardo dudó y fijó su mirada a cámara (su cara era todo un poema) para contestar "Hombre... ahí no lo sé". "¿Este Rey no mató a su hermano de un tiro de pequeño?", soltó Santiago Segura, también en la mesa, a lo que Motos apostilló: "Lo estás arreglando tú".

A continuación, la colaboradora dijo que "hay una cosa muy graciosa, y es que el propio fiscal dice que el rey Felipe VI no se ha tomado muy en serio la posibilidad de que su padre fuera inocente la haber renunciado a su herencia y retirarle su asignación". "Tiene que pasar mucho tiempo para que Juan Carlos pudiera sentarse en el banquillo", concluyó.