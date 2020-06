¿Cuánto mide Sonsoles Ónega? La estatura, el "complejo" que le quitó Soraya Sáenz de Santamaría Ecoteuve.es 10/06/2020 - 11:55 0 Comentarios

La presentadora de Telecinco debuta en los realities con 'La casa fuerte'

Sonsoles Ónega se estrena en el mundo de los realities con La casa fuerte, el nuevo formato que estrena Mediaset este jueves, 11 de junio, en el prime time de Telecinco. Jorge Javier Vázquez conducirá la gala semanal y ella se hará cargo de los debates en la noche de los domingos.

El salto al prime time de Sonsoles Ónega se produce dos años después de que la presentadora cambiara de registro, cuando se hizo cargo de Ya es mediodía. Antes era la corresponsal parlamentaria de Informativos Telecinco.

Lea también: "¡No te lo permito!": Sonsoles Ónega abronca a Javier Negre en pleno directo

Sonsoles Ónega acudió esta martes a Sálvame para promocionar el nuevo reality y también el libro que acaba de lanzar al mercado, Mil besos prohibidos.

¿Cuánto mide Sonsoles Ónega? La estatura de la presentadora de Telecinco

La presentadora se sinceró sobre algunos aspectos más íntimos y, a la pregunta de Jorge Javier, confesó que uno de los "complejos" que le ha perseguido toda la vida es "la estatura". "Hasta que llegó Soraya Sáenz de Santamaría", dijo al presentador. "Cuando la veía tan poderosa entre hombres tan poderosos y ella bajita, sin importarle, dije: 'esto es una tontería".

Lea también: "¿Van a salir a pasear o con el jardín les vale?": el zasca de Sonsoles a Irene Montero

Sonsoles Ónega confesó que mide 1,56 metros. "Mis amigas han sido muy altas y yo siempre he tenido que desarrollar otras cualidades para resultar mínimamente atractiva", comentó la periodista. "Con el paso del tiempo me he dado cuenta que el desarrollo de esas otras habilidades es más útil".