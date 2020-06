Pablo Motos desvela su última conversación con Pau Donés hace solo una semana Ecoteuve.es 10/06/2020 - 9:29 0 Comentarios

El cantante le había pedido hacer una última entrevista hace unos meses

Pau Donés, líder de la banda Jarabe de Palo, murió este martes a los 53 años víctima de un cáncer. El cantante, que puso música a toda una generación, llevaba luchando cinco años contra esta enfermedad.

Pablo Motos dedicó la apertura de El Hormiguero a recordar a Pau Donés a través de las últimas conversaciones que tuvieron por teléfono. Se conocieron a raíz de la visita que el cantante hizo, hace un tiempo, al programa y congeniaron bastante. "Era una persona adorable y desprendía ternura", dijo el presentador. "Era muy conmovedor hablar con él porque la enfermedad le afectaba al cuerpo pero no al alma".

"En enero me llamó y me dijo: Pablo, lo mío se ha puesto feo". En ese momento, Pau Donés le contó su intención de hacer un nuevo disco y le propuso al presentador que le hiciera una entrevista. "Le dije que por supuesto que sí", rememoró al inicio del espacio de Antena 3.

Pau Donés, a Motos: "La vida es un regalo, Pablo"

"Lo último que vi fue su videoclip, donde se le veía muy delgado, y le llamé", comentó Motos en referencia a la conversación que tuvieron hace una semana. "Pablo, estoy ya en la fase final. Quería hacer una entrevista contigo para dar a la gente esperanza y para decir que no pasa nada, que el final también hay que tomárselo con tranquilidad. Pero casi no tengo energía. Te lo superagradezco. Lo único que me apetece es estar en mi casa y mirar por la ventana porque tengo unas vistas de puta madre. La vida es un regalo, Pablo", le dijo Pau Donés por teléfono. Motos dedicó el Hormiguero de este martes al artista: "Va por ti".