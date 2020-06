Belén Esteban, pillada por un micro abierto: el cabreo con Jorge Javier en su sección de cocina Ecoteuve.es 9/06/2020 - 19:03 0 Comentarios

La colaboradora explota en directo tras los continuos piques de Jorge Javier

Belén Esteban continúa sin regresa al plató de Sálvame. Mientras tanto, sigue cocinando desde su casa de Paracuellos de Jarama y este miércoles la colaboradora mostró en directo la realización de unos champiñones rellenos al horno de jamón y queso.

Como de costumbre, Jorge Javier intentó chinchar a Belén por todos los medios con comentarios del tipo "eso debe de llevar mucho aceite", "con tanto ajo te va a quedar un aliento como para quedar con alguien esta noche" o "¿eso repite?".

El presentador continuó encendiendo la mecha incidiendo ahora en la "dificultad" de la receta: "¿Realmente cuál es?". "Esto lleva un proceso. Si no lo estás viendo no es mi problema", respondió ella mucho más seria. "Yo hago lo que sé y lo que me dicen mis directrices".

"Escúchame una cosa. ¿El proceso cuál es? Cortar trocitos de jamón, de cebolla, de ajo... Que tampoco es hacer una emulsión", dijo Jorge Javier agotando la paciencia de Belén: "¡Estoy harta de las recetas! Me desanimas, me pongo nerviosita".

Una vez que el programa dejaba su tiempo a la colaboradora y cambiar de asunto, el micro abierto traiciono a la Esteban: "El cachondeito que tiene con las recetitas. ¡La madre que lo parió!". "Belén, que te hemos pillado!", rió Jorge desde plató.