"No sabemos si volveremos a hacer 'OT' alguna vez": Noemí Galera se despide de los concursantes

El programa acaba el miércoles con Nia, Hugo, Eva, Anaju y Flavio como finalistas

OT 2020 finaliza este miércoles con la emisión de la final de una edición que ha estado marcada por el parón al que obligó el coronavirus. Con el confinamiento y el consiguiente estado de alarma, TVE paralizó el programa hasta que retomó las galas hace tres semanas.

Noemí Galera, directora de la Academia, ha dedicado unas emotivas palabras a los concursantes coincidiendo con el reencuentro entre los finalistas y los aspirantes que ya fueron expulsados. Ariadna, Eli, Nick, Javy, Anne, Rafa, Jesús, Gèrard, Bruno, Samantha y Maialen han vuelto para ensayar la última gala del talent que produce Gestmusic.

"No sabemos si vamos a volver a hacer este programa alguna vez. Esperemos que sí, pero os podemos asegurar que nos vamos súper orgullosos de que vosotros seáis la última generación", ha dicho Noemí Galera.

"Ha sido una edición muy especial por muchas cosas y os queremos dar las gracias, de verdad. Sois todos estupendos", ha añadido la directora de la Academia en presencia de todos los participantes de OT 2020.

Así será la final de 'OT 2020'

Cinco concursantes –Nia, Hugo, Eva, Anaju y Flavio– lucharán por la victoria en un programa en el que el público, con sus votos, tendrá la última palabra. Famous cederá el testigo al ganador/a en una noche que contará también con las actuaciones de Lola Índigo y La Oreja de Van Gogh.

La final de OT 2020 tendrá también otros invitados muy especiales, los 16 concursantes de la edición. Juntos cantarán 'Díselo a la vida', de Rafa Romera, y 'Sal de mí', compuesta por los 16 artistas con Andrés Suárez.

Los cinco finalistas protagonizarán el comienzo de la gala final con un medley de las canciones que interpretaron en la Gala 0 de OT 2020: Nia volverá a cantar 'I like it' de Cardi B y Bad Bunny; Hugo 'Lobos' de Leiva; Eva repetirá 'Let's Twist Again' de Chubby Checker; Anaju 'Catalina' de Rosalía y Flavio 'Your Man' de Josh Turner.

Después, harán sus actuaciones en solitario: Nia con 'Say Something' de A Great Big World & Christina Aguilera; Hugo con 'Radioactive' de Imagine Dragons; Eva cantará 'People Help the People', de Birdy; Anaju defenderá '7 rings' de Ariana Grande, y Flavio, 'Death of Bachelor' de Paninc! At The Disco. Tras estas actuaciones se bloquearán las líneas y dos concursantes se quedarán fuera de la lucha por convertirse en ganador de 'OT'.

Las líneas se volverán a desbloquear para elegir al ganador final. En esta fase del programa, los 3 finalistas interpretarán sus singles, creados durante su estancia en la Academia: Nia: '8 maravillas'; Hugo: 'Demonios'; Eva: 'Dumb'; Anajú: 'Me iré' y Flavio: 'Calma'.