Omar Montes quiere dar las Campanadas de Antena 3 con Susanna Griso y Cristina Pedroche Ecoteuve.es 16:33 - 9/06/2020 0 Comentarios

"Que Chicote nos haga algo de comer": el artista descoloca a la presentadora de Antena 3

Omar Montes se está haciendo un habitual de Espejo Público los últimas días. El cantante ha conectado con el programa de Antena 3 desde una terraza después de reconocer en Los 40 Principales que pasaría un confinamiento con Susanna Griso.

"Estoy aquí todo dale que te meto comiendo aceitunas", ha saludado el artista desconcertado a la presentadora. "Yo te idolatro. Pasaría el confinamiento contigo gustosamente, de hecho, no te lo quería decir, pero si vuelve a haber otro pues oye, me gustaría si no tenemos otra cosa mejor que hacer", ha insistido él.

"En Pan Bendito somos muy humildes, pero aquí se te quiere mucho en mi barrio. Eres una 'pan bendita más", ha seguido piropeando Omar a Susanna. "A mí me gusta mi barrio y mi casa", ha afirmado orgulloso él.

Luego, el ganador de Supervivientes 2019 ha explicado que sacará "la banda sonora de Tinder" el 12 de junio. Tampoco ha escatimado para elogiarse a sí mismo cuando le han preguntado por el disco de oro por Hola nena, su tema con Nyno Vargas: "Llevo 11 discos de platino que son el doble del oro, sí me lo esperaba".

La entrevista ha acabado con una loquísima proposición: "Para poner el broche de oro al año, me encantaría dar las campanadas contigo, incluso con Cristina Pedroche. Los tres". "¿Y qué hacemos con Chicote?", ha preguntado ella a lo que él ha dicho: "Que nos prepare algo de comer". "Solo espero que mis jefes no estén viendo esto porque puede que haya alguien que se ilumine", ha zanjado ella.