"Vamos a seguir como si no hubiese que asesinarlo": el comentario que no gustó a Pablo Motos en 'El Hormiguero' Ecoteuve.es 9/06/2020 - 12:48 0 Comentarios

El presentador critica a Barrancas, la mascota que está dirigida por Damián Molla

El Hormiguero pone en juego cada noche un concurso mediante el cuál regala 3.000 euros si el espectador que contesta a su llamada, al azar, contesta correctamente a la pregunta "¿Sabe usted qué es lo que quiero?"

Así ocurrió este lunes, cuando una seguidora de Salamanca respondió "La tarjeta de El Hormiguero". La señora quedó muy sorprendida inicialmente pero luego apenas mostró entusiasmo. "¿Te viene bien el dinero?", preguntó Pablo Motos. "Nunca viene mal", contestó ella.

En ese momento, Barrancas, una de las hormigas del programa, soltó un comentario que nadie entendió o, al menos, nadie siguió. "Hay que ponerle las herraduras al caballo, al Mercedes hay que cambiarle las ruedas...", espetó. "Oigo risas alrededor", dijo la espectadora. "Hay aquí una juega enorme", confirmó el presentador.

Pablo Motos esperó a que la ganadora del programa no le escuchara para reñir a Barrancas. "Vamos a hacer como si Barrancas no ha dicho nada de un caballo y vamos a seguir como si no hubiese que asesinarlo", dijo el presentador. "Me ha dado la sensación de que le sobraba el dinero", apuntó la hormiga.

"Haces unos juicios rapidísimos. Que esto te sirva para aprender y que la próxima vez, cuando se te ocurra una idea muy deprisa, lo primero que tienes que hacer es frenarla", le recomendó su jefe. "Es el problema que tiene esto es que no hay tiempo", se defendió Damián Molla, que da vida a la popular mascota del programa.