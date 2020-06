"¿A quién estamos tomando el pelo?": cabreo mayúsculo de Josep Pedrerol en 'El chiringuito' ante la vuelta del fútbol Ecoteuve.es 12:50 - 9/06/2020 0 Comentarios

El presentador explota por las contradictorias medidas de seguridad que se llevarán a cabo

Josep Pedrerol se cogió un enfado tremendo en El chiringuito este lunes por las contradictorias medidas de seguridad que se llevarán a cabo por el regreso de LaLiga, que retomará la competición el derbi Sevilla-Betis este jueves (22.00).

De hecho, el programa mostró imágenes del hotel en el se concentrará el Sevilla, donde se seguirá un estricto protocolo de seguridad separando a cada futbolista con dos metros de distancia, tanto el comedor como en la última reunión general con el entrenador.

Esta imagen de seguridad que se quiere proyectar contrasta radicalmente con lo que se verá en el césped del Sánchez Pizjuán: los jugadores mantendrán contacto en multitud de jugadas y, además, se les han permitido los abrazos en las celebraciones de los goles. Esto fue lo que hizo que el presentador estallara, al considerarlo una "mentira".

"Los jugadores estarán separados por dos metros en el comedor, ¿eh? Dos metros, un jugador de otro. No me pases el pan porque no me toques, pero luego no te abraces en el campo", dijo muy enfadado. "¿A quién tomamos el pelo? ¡Qué me lo digan a mí! ¿A quiénes estamos tomando el pelo?".

"En el campo nos abrazamos todos, pero en el hotel estamos a dos metros", repitió una y otra vez Pedrerol. "¿Dónde está la mentira, en el hotel o en el campo? ¡No vale todo aquí! O nos están mintiendo o esto es una broma de mal gusto".