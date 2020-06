El pasado de Vanesa Romero en 'Noche de impacto' y su 'tierra, trágame' en 'El Grand Prix': "Se me salía todo" Ecoteuve.es 12:05 - 9/06/2020 0 Comentarios

La actriz de 'LQSA' recuerda en 'La resistencia' su experiencia en el toro mecánico

Vanesa Romero fue la invitada de este lunes en La Resistencia de David Broncano. La actriz, en plena grabación de la segunda tanda de episodios de la temporada 12 de La que se avecina, acudió para promocionar sus libros Música para Sara y Reflexiones de una rubia.

Después de bromear con la distancia de seguridad, el uso del gel hidroalcohólico y Fernando Simón, Vanesa contó que había pasado el coronavirus durante el confinamiento. "¿En serio? ¿Eres una infectada?", preguntó Broncano a lo que ella corrigió: "Exinfectada".

Lea también: Antonio Pagudo explica su salida de 'LQSA': "Nos cambiaron las condiciones y no llegamos a un acuerdo"

Fue entonces cuando el cómico pidió a los miembros de su equipo "el palo de las pruebas", a lo que ella negó quererse hacer "otro PCR". "Da un poco de arcadas porque primero es en la garganta y luego, en la nariz. No sé por qué lo hacen en los dos sitios. Pregúntaselo a Fernando Simón", dijo entre risas.

Vanesa Romero, que ya contó que había pasado la COVID-19 en Informativos Telecinco, afirmó que ya está recuperada pero que "han sido dos meses horribles... Me cuesta respirar, no podría hacerme ni una flexión, estoy fatal. Además, era paciente de riesgo porque soy asmática".

El pasado de Vanesa Romero en 'El Grand Prix'

La charla dio para mucho más. Vanesa Romero recordó que fue la presentadora de Noche de impacto e Impacto TV, de los que guarda especial recuerdo de algún vídeo de "tornados", y también por su visita como invitada al Grand Prix de Verano.

"Me monté en el toro mecánico. Fue un desastre y se me salía todo por el escote", contó la actriz. "Pensaba '¿por qué he venido?' Y me lo pasé bien, pero ese momento no llevaba la ropa correcta para hacer eso".