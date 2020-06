El español que ha probado la vacuna contra el coronavirus: "Me dijeron que podía morir" Ecoteuve.es 9/06/2020 - 8:56 0 Comentarios

Risto Mejide habla con Joan Pons, un enfermero que se presentó voluntario

Risto Mejide entrevistó este lunes a Joan Pons, un enfermero español residente de Reino Unido, que se ofreció a probar una de las vacunas contra el coronavirus que se están probando. "Estoy hasta la coronilla de este coronavirus, no quiero que esto continúe, el 2021 tiene que ser mucho mejor que este 2020. La única solución es poder tener la vacuna y por eso me presenté como voluntario", explicó.

Risto Mejide habló con él tres días después de serle inyectada la vacuna de la COVID-19. "Estoy vivito y coleando, no he tenido ningún problema", aseguró el enfermero.

"Los efectos secundarios son los que tienen cualquier vacuna -fiebre, dolor en el brazo...- y, además, me dijeron que podía morirme y casi me levanto y me voy. Pero bueno, de momento, todo bien", bromeó.

Lea también: El cabreo de Risto Mejide por el nombramiento del mejor amigo de Pedro Sánchez

Por el momento, Pons ha vuelto a su trabajo en la UCI. "He estado al pie del cañón este fin de semana. Cada semana me hago unas pruebas en boca y nariz y en un mes me harán unas pruebas de sangre. Si en estos controles semanales doy positivo, me harían muchas más pruebas".