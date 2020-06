Lorena Castell reaparece en 'Zapeando' con muletas y el pie vendado tras caerse por las escaleras del Metro Ecoteuve.es 8/06/2020 - 19:48 0 Comentarios

La colaboradora tuvo que ser trasladada al hospital tras sufrir el percance

Lorena Castell ha reaparecido en Zapeando este lunes después de caerse por las escaleras del Metro teniendo que ser trasladada al hospital en una ambulancia. La colaboradora ha mostrado su pie izquierdo vendado y las muletas que lleva.

"Lo importante es que es un esguince, que no es nada grave y que se me va a curar en un par de semanitas", ha dicho después de bromear con la situación.

"Iba a coger un taxi, no había y cogí el carro del niño para ir en Metro. En décimas de segundo he pensado en 'yo y el niño haciendo la croqueta muy fuerte hasta abajo", ha intentó explicar el viernes a través de videollamada. "Total, que he intentado hacer de capota delante del niño y él perfecto, pero yo me he matado".

Por otra parte, Lorena Castll está de estreno. Neox emitirá desde este domingo la nueva temporada de Top Photo, el primer talent show de fotografía móvil. Los participantes deberán superar el exigente criterio de un jurado experto en fotografía e imagen, que estará conformado este año por Eugenio Recuenco, Aida Domènech (Dulceida) y Gonzaga Manso.