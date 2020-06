"Eso es mezquino": El ataque de Cristina Cifuentes a Pablo Iglesias desde Telecinco Ecoteuve.es 8/06/2020 - 14:58 0 Comentarios

La expresidente de la Comunidad de Madrid opina sobre el drama de las residencias

Cristina Cifuentes ha opinado en Ya es mediodía sobre el drama que ha vivido en las residencias de ancianos durante la pandemia por coronavirus. La colaboradora ha atizado a Pablo Iglesias por decir que los ciudadanos "no van a perdonar" lo que hizo Isabel Díaz Ayuso al respecto: "Es un escándalo, sino un crimen".

"Tú que has sido presidenta de la Comunidad de Madrid, que lo has visto desde fuera, pero conociendo lo de dentro, ¿se podía haber evitado?", ha preguntado directamente Sonsoles a Cifuentes, que respondía "echando balones fuera", según la presentadora: "Lo que se puede haber evitado es este tipo de declaraciones, los ciudadanos tienen la sensación de que los políticos se tiran los trastos".

Cifuentes, a continuación, ha dicho que España no estaba ni de lejos preparada para una pandemia como la que hemos sufrido y las residencias de mayores muchísimo menos". La expolítica ha abogado por medicalizar la "mayoría" de residencias: "Ahora mismo es más necesario que nada".

Una vez dicho esto, Cifuentes ha vuelto a centrarse en el vicepresidente del Gobierno: "Teniendo él la responsabilidad de servicios sociales y residencias de mayores, habiendo un estado de alarma y un mando único, ¿por qué no reclamó para sí el mando único si veía que las Comunidades Autónomas lo estaban gestionando tan mal?".

"Lo que no se puede es tirar la piedra y esconder la mano. Lo que no se puede es utilizar el estado de alarma para que le nombren a él miembro de la comisión del CNI, para cerrar el portal de la transparencia o para nombrar 23 altos cargos más, y sin embargo, no reclamar ese mando único que según el hubiera podido evitar todo. Creo que eso es mezquino", ha terminado.