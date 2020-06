El "ruego" de Pablo Fuente, colaborador de Iker Jiménez, al Ministerio de Sanidad Ecoteuve.es 8/06/2020 - 14:01 0 Comentarios

El investigador pide cambiar una información sobre las vías de transmisión del nuevo coronavirus

Pablo Fuente, el colaborador de Iker Jiménez que predijo a finales de febrero el caos en el sistema sanitario en un discurso casi profético que luego se convirtió en realidad, ha sorprendido al dirigirse al Ministerio de Sanidad que dirige Salvador Illa a través de redes sociales.

"Riego al Ministerio de Sanidad que cambie la información de su web", dice haciendo referencia a una de las frases sobre la transmisión del nuevo coronavirus que afirma lo siguiente: "Parece poco probable la transmisión por el aire a distancias mayores de 2 metros".

Pablo Fuente cita en el mismo tuit un estudio "revisado" de la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America para que se modifique esa información.

En concreto, el investigador que colabora con Iker Jiménez pide que se modifique la citada frase por otra que diga "parece muy probable que la transmisión de virus por vía aérea ocurra al hablar normalmente en entornos cerrados".

En base a este estudio, confirma que las "gotitas del habla generadas por asintomáticos se consideran cada vez más un modo probable de tranmisión de la enfermedad", algo que en Milenio Live se ha insistido mucho. El tuit de Fuente ya se ha hecho viral, sin embargo, Sanidad aun no ha llevado a cabo la modificación que pedía.