Hugo Sierra se mofa de la ruptura de Adara y Gianmarco y se lleva un aplaudido zasca de Ivana Icardi

El uruguayo bromeó con la noticia en el debate final de 'Supervivientes 2020'

Telecinco emitió este domingo el debate final de Supervivientes 2020 en el que los concursantes saldaron todas sus cuentas pendientes. Este programa fue grabado el pasado viernes, un día después de que Jorge Pérez se proclamara ganador de la edición en una ceremonia en la que Hugo Sierra no quiso participar, enfadado por haber quedado en la cuarta posición.

Durante la noche, Jorge Javier Vázquez preguntó al uruguayo si quería saber lo que había ocurrido en España durante su estancia en Honduras. Así, el presentador le contó que Adara y Gianmarco habían roto la relación que empezaron en la casa de GH VIP 7 hace unos meses, cuando recién había comenzado su aventura en los Cayos Cochinos.

"Era obvio", empezó diciendo Hugo con sorna. "Era bastante evidente que eran dos telediarios", añadió antes de que Ivana le interrumpiera para soltarle un aplaudido zasca. "A ver, la nuestra tampoco duró más de dos telediarios", soltó provocando las risas de todos en el plató de Telecinco. "Lo vuestro, sumando todo, fueron tres cuartos de hora, ¿no?", apostilló irónico también Jorge Javier Vázquez en alusión al fugaz romance que protagonizaron ambos en la isla del reality.

Hugo se entera de la enemistad de Adara y su padre

Hugo intuía que había pasado algo más en la familia de Adara y así se lo preguntó a Jorge Javier. "Intuyo que la cosa no está bien", aseguró Sierra antes de que el catalán le explicara que Adara y su padre "no se hablan" y que él la tiene bloqueada a ella en su teléfono móvil.

El concursante reconoció que tanto su ex, como Jesús Molinero son "muy cabezones". No obstante, Hugo reconoció ser muy amigo de él a pesar de ya no estar con su hija. "Nos apoyamos a muerte", comentó el uruguayo. "Sois los dos como 'el mundo contra mí", concluyó Jorge Javier entre risas.