"Me ganó porque únicamente cuenta la verdad": Pepe Domingo Castaño sonroja a Vicente Vallés

El presentador de 'Antena 3 Noticias' es entrevistado en 'Tiempo de juego' de COPE

"Es un monumento a la credibilidad", afirma Paco González sobre el "ritual" de Vallés

"Lo que intentamos poner de manifiesto son las dudas que generan los números"

"Yo hay un ritual que no me pierdo, que son las noticias de la noche de Antena 3 con Vicente Vallés". Así presentó Paco González al presentador de Atresmedia, que ha visto cómo en las últimas semanas el interés por su informativo ha crecido, en parte ayudado por Pasapalabra.

El periodista fue entrevistado en Tiempo de juego de la Cadena COPE este domingo. "Tienes muchos adeptos en este equipo", añadió González antes de que Pepe Domingo Castaño, muy crítico durante las últimas semanas con la clase política, le piropeara en directo.

"Mucha gente ha hecho lo mismo que tú y yo. Yo habitualmente veía, pero por costumbre, el Telediario de La 1, a veces a Piqueras, el fin de semana de vez en cuando a Ribagorda... y un día dije 'voy a ver otro Telediario porque no me gusta nada lo que estoy viendo", dijo el veterano locutor.

"Y puse el de Antena 3, terminó Pasapalabra y empezó Vicente Vallés. Da un montón de noticias al principio a modo de resumen y luego se levanta, se pone ante el pantallón y empieza a contar la verdad... y me ganó", zanjó Pepe dando un golpe en la mesa.

Casi al final de la entrevista, Pepe Domingo añadió: "Pedí el teléfono de Vicente Vallés a Paco porque quería mandarle un mensaje porque, de verdad, creo que la gente que hace estas cosas y las hace con una dignidad brutal y con una independencia tremenda, me parece importantísimo".

"No dice ni una mala palabra ni se mete con nadie cuando va al pantallón. Únicamente dice la verdad. En una pandemia que nos han vendido tanta mentira, benditos sean los Vicente Vallés, que haya muchos más", remató sonrojando al aludido: "Muchas gracias Pepe. Le agradecí el mensaje que me envió porque para mí, después de Dios, es el profeta".

Paco González, sobre el ritual de Vicente Vallés: "Monumento a la credibilidad"

El comunicador de Antena 3, tendencia en redes sociales casi todas las tardes por cómo analiza las estadísticas, se mostró "contento", pero cauto ante la subida de audiencia. "Van fluctuando (...) No todo tiene que ver con el producto que haces, sino por elementos que tú no puedes controlar como los programas que van antes o después. Puedes mejorar o empeorar la audiencia y eso no significa que lo estés haciendo mejor o peor".

Paco, a continuación, se centró en el "ritual" de Vallés: "Es un monumento a la credibilidad, y lo haces sin utilizar ni un adjetivo, que es lo que mola, No te metes con nadie". "Lo que intentamos poner de manifiesto son las dudas que generan los números", ha afirmado Vallés reconociendo que "tiene que ser difícil llevar bien las cuentas".

"¿Te está suponiendo un problema?", quiso saber Paco a lo que Vicente respondió: "Debe ser una cuestión de edad. Yo he tenido no sé si la suerte o la desgracia de que me hayan puesto todo tipo de etiquetas (...) Yo entrevisté a todos los candidatos en las últimas elecciones, un día detrás de otro. Y dependiendo de a quién entrevistaba era una cosa o su contraria. El etiquetaje queda a la responsabilidad de cada cual". [Escuche aquí la entrevista completa a Vicente Vallés en Tiempo de juego]