Emma García estalla contra Carmen Borrego tras abandonar llorando su plató: "No vayas de víctima" Ecoteuve.es 8/06/2020

La presentadora recriminó a la tertuliana su actitud en 'Viva la vida'

Carmen Borrego regresó el pasado sábado al Deluxe en una entrevista en la que acabó anunciando que recuperaba su silla en Sálvame un año después de abandonar el programa tras una gran bronca con varios de los colaboradores. Este domingo, sus compañeros de Viva la vida han opinado sobre todo lo que ocurrió la noche anterior en el espacio de corazón de Telecinco.

En un momento dado, Carmen Borrego se mostró harta de los comentarios de varios tertulianos. Diego Arrabal, en concreto, aseguró que la hija de María Teresa Campos había hecho el ridículo. La dureza de sus palabras hizo que la colaboradora se derrumbara y se levantara entre lágrimas, dispuesta a abandonar el plató. "No lo voy a aguantar más", aseguró.

Emma García salió enseguida tras ella y se mostró crítica con la tertuliana. "Creo que has venido a la defensiva", le soltó la presentadora mientras Borrego aseguraba que parecía que se le estaba "apredreando". "Que os lo hagan a vosotros", le espetó a Emma en una tensa discusión.

"Estoy harta de dar explicaciones de todo lo que hago", aseguró llorando la hermana de Terelu mientras volvía al estudio. "No puede ser el ataque gratuito constante", le reprochó a Diego Arrabal al verse de nuevo frente a frente. Borrego recriminó al paparazzi que se dirigiera siempre hacia ella de malas maneras.

El zasca de Emma García a Carmen Borrego

En ese momento, Emma García tomó la palabra para echarle en cara a Borrego que dejara caer que se le estaba tratando mal en el programa. "No vayas de víctima, no me ha gustado", aseguró la presentadora en unas críticas a las que se unió su propia sobrina, Alejandra Rubio. A la hija de Terelu no le gustó que su tía no diera más la cara por su madre: "Yo hubiera sido más dura", confesó