Margarita del Val, del CSIC, rotunda ante la polémica del 8M como foco de contagio en 'Espejo Público'

Ecoteuve.es 16:02 - 7/06/2020

El vídeo se ha viralizado en redes por su contundente crítica a todas aquellas masificaciones

Margarita del Val, investigadora del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, del CSIC, habló en Espejo Público sobre la polémica que inunda medios y política desde hace meses: el 8M como posible foco de contagio del coronavirus SARS-CoV-2.

La reputada científica hizo una reflexión en Espejo Público que se ha acabado viralizando en distintas redes sociales por su contenido, que parece zanjar una polémica de corte político-ideológico.

La doctora en Bioquímica afirmó ante Susanna Griso que el 8M, cuando se celebraron las manifestaciones feministas, no se disponía de tanta información sobre el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 como ahora, y ha recordado que ese mismo día se celebraron muchos otros actos con masas, incluso en espacios cerrados.

Transporte, fútbol, otros eventos... No sólo 8M

"Se podrían haber prohibido las manifestaciones del 8M; los partidos de fútbol; se podría haber limitado el transporte público; se podrían haber cerrado los restaurantes; se podría haber evitado montarse en taxi (en referencia a que podrían haberse quedado acumuladas gotículas del usuario inmediatamente anterior); se podría haber limitado la asistencia a los platós de televisión, que también es una mezcla continua de gente nueva. No hicimos nada de todo eso", ha sentenciado sobre esa lucha que hay respecto al 8M y su incidencia en los contagios.

"Nos tenemos que quejar de todas las actividades"

"Ahora no vale quejarse sólo de una de las actividades, lo siento por ustedes. Es decir, nos tenemos que quejar de todas. Yo les cuento mi experiencia personal: yo fui a un restaurante, y me arrepentí. Y el domingo decidí no ir a la manifestación", le contó la investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas a la periodista catalana.

Los sitios cerrados, más peligrosos

Además, recordó novedades que se han ido aprendiendo en base a ensayo y error: "Ahora sabemos que todas las actividades en sitios cerrados son muchísimo más transmisoras de la infección de lo que son en sitios abiertos", ha recalcado, antes de hacer hincapié en que "las menos graves, fueron al aire libre".

La experta recordó, además, que ahora lo que hay que hacer es aplicar lo que se sabe ya para no errar de nuevo.

Vaivenes en las cifras de Sanidad

En cuanto a otra de las polémicas que inundan los medios, el baile de datos y cifras de Sanidad sobre el coronavirus, la bioquímica ha admitido que son algo muy difícil de comprender para cualquier persona, pero que "desconciertan" y ha aclarado que es vital que se puedan entender.

Ha explicado, eso sí, que están "adaptando las metodologías" y que ahora era "el momento más suave en el que se puede renunciar a tener todos los datos" y "por lo tanto, poder hacer toda esa adaptación".

"Era importante no hacer esto en un momento crítico. Han decidido hacerlo ahora", ha señalado, antes de recordar que "es necesario que se haga" y que ella cree que "probablemente, este es el momento adecuado".