La noche más accidentada de Iñaki López: se equivoca varias veces con la entrevistada y su cara es un poema Ecoteuve.es 14:40 - 7/06/2020 0 Comentarios

La entrevistada se tomó con humor que se equivocaran en los datos

La Sexta Noche fue ayer un cúmulo de gazapos que hicieron sonrojarse a su presentador, Iñaki López, que no daba crédito a tanto error en la documentación sobre una de las entrevistadas, una autónoma y emprendedora.

Y es que el presentador vasco del espacio de debate político intentaba entrevistar a una empresaria que ha tenido que cerrar su tienda por la crisis del nuevo coronavirus. Hasta ahí, todo normal.

Lea también: Maraña se burla de la "doctora" Claver

Tras saludar a la autónoma, López quiso nombrar su negocio, pero se equivocó: "Bueno, Ana es propietaria de La Mosca Lola, una tienda de ropa en el barrio de Quintana".

"No, no, no": error en el nombre

"No, no, no, no, no", interrumpió la entrevistada, dejando a López sin habla, con una mano en la cara por el error que acababa de cometer.

"De La Mosca Lola no, jajaja", corrigió la empresaria, que se lo tomó con humor.

"¿Cómo se llama?", preguntó entonces el conductor del programa.

"Mi tienda se llama Ana, qué me pongo", contestó la dueña del establecimiento.

"Pues de Ana, qué me pongo a La Mosca Lola, me encanta que mi equipo de redacción sea tan creativo a estas horas de la madrugada", bromeó Iñaki López.

Enseguida, prosiguió con la accidentada entrevista, repasando la historia de la autónoma.

Tampoco madre soltera

"Tuviste que cerrar la tienda, como todo en este país, has tenido que pedir la renta mínima, porque además eres madre soltera, tienes un crío de 13 años".

Y otra vez, error, por el que tuvo que rectificar la entrevistada: "No, madre soltera no, tampoco", dijo riéndose la empresaria.

"Vamos bien", dijo López, visiblemente avergonzado por el doble error en tan poco tiempo.

"Ana González sí, ¿No?", dudaba ya el televisivo, lo que provocó las risas de la autónoma.

La entrevista continuó bien y la empresaria Ana González pudo contar cómo al cierre de su tienda por la pandemia del nuevo coronavirus se ha sumado que le diagnosticaron cáncer de mama y ha tenido que someterse a quimioterapia.

"Un ejemplo de superación", dijo al final de la conexión el propio Iñaki López.